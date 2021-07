Kanye West Promosikan Album Baru

KANYE West mempromosikan album studionya yang ke-10, Donda, di sebuah acara di Atlanta, Jumat (23/7).

Rapper berusia 44 tahun itu datang terlambat selama hampir 2 jam di acara yang digelar di sebuah stadion itu. Dia kemudian tampil tanpa mikrofon saat anak-anak dan mantan istrinya, Kim Kardashian, menonton.

Album yang diberi nama dari nama ibunda West, yang meninggal dunia pada 2007, tampaknya akan melanjutkan tema relijius serta membahas perceraian West dengan Kardashian.

Album itu juga menampilkan lirik dari Jay-Z serta kontribusi dari Travis Scott, Pusha T, Lil Baby, dan mendiang Pop Smoke.

"Hold up, Donda, I'm with your baby when I touch back road / told him stop all of that red cap, we goin' home," nyanyi Jay-Z, mengacu pada keputusan West mendukung mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang para pendukungnya mengenakan topi merah.

Menurut laporan media AS, tampaknya album terbaru West itu belum rampung dengan rapper itu masih melakukan perbaikan di sana-sini menjelang acara di Atlanta itu.

Hal itu tidak aneh bagi West. Album Jesus Is King, yang dirilis West pada 2019 dirilis di waktu yang tidak diduga setelah beberapa kali gagal dirilis di waktu yang ditentukan. (AFP/OL-1)