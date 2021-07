Loki Pecahkan Rekor untuk Serial Marvel

SERIAL Loki sukses memecahkan rekor untuk episode terbaik dari serial Marvel. Serial tersebut mengalahkan WandaVision dan The Falcon and the Winter Soldier dalam hal penayangan di episode pamungkasnya.

Berdasakan angka yang dilansir Samba TV (via Deadline), episode finale Loki, For All Time, Always, berhasil mencatatkan rekor baru dalam jumlah penonton untuk episode serial Marvel.

Serial Loki, yang membawa kembali Tom Hiddleston sebagai Loki. God of Mischief, setelah kematiannya di film Avengers: Infinity War, mengakhiri musim pertamanya dengan ditonton 1,9 juta juta orangdalam rentang lima hari sejak melakukan debut pada 14 Juli.

Serial tersebut telah membuat rekor serupa dengan episode perdananya yang mengumpulkan 2,5 juta tampilan.

Loki juga melampaui jumlah penonton untuk episode terakhir WandaVision dan The Falcon and The Winter Soldier.

Episode final WandaVision berhasil meraup 1,4 juta pemirsa AS dan The Falcon dan The Winter Soldier mendapatkan 1,7 juta pemirsa dalam periode lima hari sejak pemutaran perdana.

Episode final Loki juga mendapat 300.000 tampilan di Inggris dibandingkan dengan 209.000 untuk WandaVision dan 254.000 untuk The Falcon and The Winter Soldier.

Tidak seperti WandaVision dan The Falcon and The Winter Soldier, Loki akan kembali untuk Season 2 dengan Tom Hiddleston kembali hadir sebagai tokoh utama. (OL-1)