Rinni Wulandari dan Yarra Rai Berkolaborasi di Lagu Snake on Apple Trees

PENYANYI solo perempuan Indonesia Rinni Wulandari kembali dengan single terbarunya yang berjudul Snake on Apple Trees, berkolaborasi dengan Yarra Rai untuk menampilkan musik dan visual yang segar dan menyenangkan.

Warna suara yang khas menjadi salah satu hal yang membuat Rinni tertarik berkolaborasi dengan Yarra Rai, dan tanpa diduga, Yarra Rai juga menyambut dengan baik ajakan Rinni untuk berkolaborasi tersebut.

Snake on Apple Trees bercerita tentang sosok sahabat yang telah sekian lama dipercaya, namun dia ternyata adalah teman yang palsu dan suka menusuk dari belakang.

"Ceritanya memang tentang teman yang fake dan suka nusuk dari belakang. Jadi pertemanan sekedar ada maunya gitu," kata Rinni, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (8/7).

"Tapi, lagu ini juga bisa menceritakan tentang seseorang pasangan yang sudah putus karena dia merasa dikecewakan pasangannya," timpal Yarra.

Lebih lanjut, cerita ini sengaja diangkat Rinni dan Yarra karena mereka berdua yakin banyak sekali orang-orang di luar sana yang pernah atau sedang mengalami kejadian yang diceritakan mereka lewat lagu ini.

Rinni dan Yarra terlibat langsung sebagai penulis sekaligus komposer untuk lagu ini. Tidak hanya mereka berdua, Jevin Julian, suami Rinni, juga ikut terlibat hingga sebagai produser hingga arranger.

Rinni mengatakan proses pembuatan lagu ini tergolong menyenangkan.

"Proses bikin lagunya 3 jam, sisanya kita lebih sering ketawa-ketawa karena memang Yarra orangnya seru, jadi ga berasa sedang kerja. Bahkan, si Yarra sempet ketiduran saat proses recording lagunya. Lucu banget kalo inget moment itu," kenang Rinni.

Walau mengangkat cerita tentang dikecewakan, Snake on Apple Trees dibawakan Rinni dan Yarra secara menyenangkan (fun) karena mereka berharap lagu ini dapat masuk ke playlist penikmat musik sembari menikmati kegiatan sehari-hari mereka.

Keduanya juga ingin berpesan lewat lagu ini bahwa saat kita telah bertemu dengan orang yang tulus, hargai orang tersebut dan selalu berhati-hati dalam pertemanan.

Snake on Apple merupakan single terbaru Rinni setelah beberapa lagu sebelumnya seperti Born Ready, Keep on Movin', Feel Good, dan Takut Nanti Rindu.

Snake on Apple menjadi single pertama Rinni pada 2021, yang akan mengawali karya-karya terbarunya dalam beberapa waktu mendatang.

Setelah merilis single tersebut, Rinni sudah berencana untuk kembali merilis single-single terbarunya mulai dari Juli hingga Agustus 2021.

Nantinya, single yang dirilis oleh Rinni ini merupakan single yang akan masuk ke dalam album terbaru Rinni yang rencananya akan rilis pada Agustus. (Ant/OL-1)