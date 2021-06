BBC dan HBO Rilis Nama Anggota Baru di His Dark Materials Season 3

LAMAN daring deadline mengabarkan HBO dan BBC telah mengumumkan nama-nama baru yang akan bergabung di musim terakhir serial His Dark Materials, yang merupakan adaptasi dari novel petualangan karya Philip Pullman.

Musim terakhir ini akan didasarkan pada The Amber Spyglass, yang merupakan buku terkompleks dari novel trilogi His Dark Materials karya Pullman, ketika Lyra dan Will melakukan perjalanan melalui dunia yang berbeda untuk menemukan satu sama lain.

Proses produksi akan mengambil lokasi di Wolf Studios Wales Stages dan beberapa lokasi lainnya di sepanjang Wales dan Inggris. Sutradaranya adalah Amit Gupta, Charles Martin, dan Weronika Tofilska.

Para pemeran yang kembali tampil adalah Ruth Wilson (Mrs Coulter), Simone Kirby (Mary Malone), Will Keen (Father McPhail), Jade Anouka (Ruta Skadi), Ruta Gedminstas (Serafina Pekkala), dan James McAvoy (Lord Asriel).

Sedangkan para pemeran baru yang akan bergabung di musim ketiga meliputi Adewale Akinnuoye-Agbaje sebagai komandan Ogunwe, Jamie Ward sebagai Pastor Gomez.

Selanjutnya ada Kobna Holdbrook-Smith, Simon Harrison, dan Chipo Chung yang merupakan bagian dari malaikat pemberontak Balthamos, Baruch, dan Xaphania. Amber Fitzgerald-Woolfe akan berperan sebagai Ama.

Produser Eksekutif Jane tranter berkata, “Musim kali ini adalah petualangan epik dan kisah tentang cinta dan kebenaran skrip Jack, Francesca, dan Amelia akan menangkap kecemerlangan dunia Philip dan para pemain kami yang sangat dicintai dan beberapa bakat luar biasa yang baru akan bergabung bersama kami dalam serial ini.” (OL-1)