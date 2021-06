Episode Spesial I'll Be Gone In The Dark akan Tayang pada 22 Juni

I'LL Be Gone In The Dark akan kembali dengan episode spesial yang akan tayang berbarengan waktunya dengan di Amerika Serikat (AS), Selasa (22/6) pukul 21.00 WIB eksklusif di HBO GO dan HBO, dengan penayangan ulang pada hari yang sama pukul 22.00 WIB di HBO.

Episode spesial ini menandai satu tahun sejak pengakuan bersalah dari sosok Golden State Killer, yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena melakukan 50 penyerangan ke rumah dengan pemerkosaan dan 13 pembunuhan yang ia lakukan selama teror yang berlangsung sejak 1970-an dan 1980-an di California.

Serial dokumenter enam bagian ini banyak mendapat pujian. I'll Be Gone In The Dark DARK memulai debutnya pada Juni 2020, disadur dari buku laris berjudul sama yang mengeksplorasi investigasi sang penulis, Michelle McNamara, ke dunia kelam sosok mantan polisi kejam yang juga predator, Joseph James DeAngelo.

Dalam episode spesial ini, banyak dari para penyintas dan anggota keluarga korban ditampilkan dalam serial tersebut. Mereka berkumpul untuk sebuah persidangan publik yang emosional pada Agustus 2020, saat mereka mendapat kesempatan berbicara tentang rasa sakit dan kemarahan yang berkepanjangan, melalui pernyataan tertulis korban, berhadapan dengan penyerang mereka secara langsung untuk pertama kalinya dan menghadirkan logika keadilan dan penyelesaian kasus tersebut.

Sang penulis, Michelle McNamara, merupakan kunci untuk menjaga kasus Golden State Killer tetap hidup dan berada di mata publik selama bertahun-tahun. McNamara meninggal pada 2016, sebelum ia sempat menyaksikan dampak dari kegigihan tanpa hentinya untuk mendapatkan keadilan bagi para korban.

Tayangan spesial yang kuat ini ditutup dengan satu bab melalui pekerjaan investigasi McNamara pada kasus-kasus yang tidak terselesaikan dan menyoroti satu sama lain, mengangkat awal ketertarikan McNamara pada kasus pembunuhan yang belum selesai.

Pemerkosaan dan pembunuhan Kathy Lombardo pada 1984 di kota kelahiran McNamara, Oak Park, Illinois dan ketakmampuan pihak berwenang dalam memecahkan kasus tersebut memicu niat McNamara menyelidiki kasus-kasus tidak tersentuh, yang pada akhirnya membawanya pada pencarian obsesif untuk sosok Golden State Killer.

McNamara baru berusia 14 tahun ketika Kathy Lombardo dibunuh tidak jauh dari tempat tinggalnya dan kejahatan tragis tidak terpecahkan ini kemudian mengubah jalan hidup McNamara.

Episode spesial ini membawa pengungkapan baru yang menjadi titik terang pada kasus Lombardo dan menampilkan hasil penyelidikan mendiang McNamara terhadap pemerkosaan dan pembunuhan, yang membawanya kembali ke Oak Park pada 2013 untuk menyelidikinya langsung di lapangan, dengan cepat menemukan ketidakkonsistenan dalam pekerjaan polisi.

Menampilkan arsip mendiang McNamara dan rekaman suaranya mewawancarai penduduk Oak Park pada saat itu, episode ini menyoroti trauma yang membekas ketika sebuah kejahatan tidak terpecahkan, dengan pekerjaan McNamara senidiran sebagai pengingat akan pentingnya pengamatan warga yang tetap gigih melakukan pencarian mereka untuk kebenaran.

Episode spesial ini disutradarai Elizabeth Wolff dan dengan executive producer Liz Garbus. (RO/OL-1)