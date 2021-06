Mackie akan Tetap Jadi Captain America di 5 Film Lagi

BINTANG serial The Falcon dan The Winter Soldier, Anthony Mackie, kini, telah mengungkapkan berapa lama ia berniat menggunakan perisai sebagai Captain America di Marvel Cinematic Universe.

Mackie, baru-baru ini, merevisi pernyataannya tentang berapa lama dia berencana mempertahankan perannya tersebut.

Ia mengatakan dirinya masih sanggup memegang peran tersebut hingga usianya yang ke-65 tahun.

Sejauh ini, Mackie telah mainkan enam film dan enam episode saat menjadi pemeran utama dari The Falcon and the Winter Soldier.

Sehingga ia menyematkan dirinya sebagai bagian dari properti MCU. (OL-1)