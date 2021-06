Season 5 Rick and Morty akan Tayang di HBO Mulai 21 Juni

EPISODE terbaru Rick and Morty akhirnya hadir di Indonesia. HBO GO telah memastikan serial pemenang penghargaan Emmy Award ini dapat diakses secara streaming dan akan menghadirkan Season 5 di seluruh Asia pada Senin (21/6) mendatang.

Pada saat itu, para penggemar Rick and Morty dapat mengakses bermega-mega dan mendapatkan beragam konten Rick and Morty sepanjang GLOBAL RICK AND MORTY DAY (#globalrickandmortyday).

Ini akan menjadi perayaan yang luar biasa di seluruh dunia dengan cuplikan dari balik layar dan kejutan spesial di berbagai platform sosial Adult Swim dan HBO Asia.

Untuk membangkitkan mood kamu, mulai 14 Juni mendatang, tim HBO GO juga akan mengkurasi beberapa “rail” dari Rick and Morty: Family Adventures di aplikasi tersebut. Artinya, kamu juga dapat menonton episode favorit dari Season 1-4 terus-menerus, yang juga tersedia di layanan tersebut.

Rick and Morty adalah serial komedi animasi terkenal berdurasi setengah jam dari brand WarnerMedia, Adult Swim, berkisah tentang Rick Sanchez, seorang ilmuwan jenius sosiopat yang menyeret cucunya, anak lelaki pendiam dalam petualangan lintas jagat yang sangat berbahaya.

Rick tinggal bersama keluarga putrinya, Beth, bersama sang menantu, Jerry, cucu perempuannya Summer, dan cucu lelakinya Morty, menuju petualangan antargalaksi.

Dalam versi Bahasa Inggris, Rick and Morty dibintangi Justin Roiland (Solar Opposites), Sarah Chalke (Firefly Lane), Chris Parnell (Saturday Night Live), dan Spencer Grammer (Greek). Serial ini diciptakan oleh Dan Harmon (Community) dan Roiland, yang juga berlaku menjadi executive producer. (RO/OL-1)