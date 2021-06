Komit Hibur Masyarakat Indonesia, WeTV Hadirkan Dua Drama Terbaru

BERADA di rumah saat ini masih menjadi pilihan yang paling tepat bagi masyarakat. Pasalnya, dengan situasi dan kondisi saat ini, kita masih amat rentan tertular virus korona jika berada di luar rumah.



Itu sebabnya platform berbasis aplikasi dan website milik Tencent, WeTV tetap komit menghadirkan hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kali ini mereka menghadirkan drama Tiongkok terbaru berjudul The Eternal Love 3 dan Flourish In Time.

The Eternal Love 3 tayang setiap Senin-Rabu pukul 19.00 WIB (2 EP/ hari). The Eternal Love 3 dibintangi oleh Xing Zhaolin, juga bermain di Cinta Abadi (The Eternal Love), Cinta Abadi 2 (The Eternal Love 2), Takdir Cinta (You Are My Destiny), Hoki Cinta Pertama (Lucky's First Love) dan Liang Ji Juga bermain di Pria Tak Berdusta (Mr. Honesty), , Cinta Abadi (The Eternal Love), The Eternal Love 2 (Cinta Abadi S2), Takdir Cinta (You are My Destiny) dan Waktu Berlalu dan Kau di Sini (Time Flies and You are Here).

The Eternal Love 3 menceritakan Qu Xiaotan (Liang Ji) yang kembali melakukan perjalanan melintasi waktu. Kali ini, ia tiba di dunia terbalik, saat peran laki-laki dan perempuan terbalik dengan dunia yang ia kenal.

Di dunia yang ia datangi, laki-laki diperlakukan tak setara dengan wanita. Alkisah, ada Mo Lian Cheng yang diperankan oleh Xing Zhaoling, pemuda tampan yang masuk daftar istana. Kali ini, giliran Qu Xiaotan yang tak kenal lelah mengejarnya.

Namun, apakah Mo Lian Cheng mengingat wanita yang akan menjadi istrinya untuk ketiga kali di tiga masa hidupnya? The Eternal Love 3 dari The Eternal Love dan merupakan serial ke-4 di mana Xing Zhaolin dan Lian Jie menjadi pasangan; The Eternal Love, The Eternal Love 2, You Are My Destiny dan The Eternal Love 3.

Drama China terbaru lainnya adalah Flourish In Time (Aku dan Masa Mudaku), tayang setiap Rabu-Kamis pukul 19.00 WIB dan dibintangi oleh Ancy Deng yang juga bermain di Membaca Pikiranmu (No Secrets), Zhang Linghe yang juga bermain di Sang Gadis dan Pangeran (Maiden Holmes) dan Silang Cinta (Love Crossed) dan Ryan Ren pernah bermain di Manisnya Cinta Pertama (Sweet First Love) dan Manisnya Cerita Cinta (The Love Equations)

Flourish In Time berkisah tentang kecelakaan mobil yang membuat Lu Miao yang diperankan oleh Ancy Deng memperoleh saudara Bernama Jiang Hao Yue yang diperankan oleh Zhang Linghe. Untuk menebus kesalahan, Lu Miao sampai pindah rumah ke samping Jiang Hao Yue dan merawatnya.

Lu Miao dan Hao Yue saling menemani, menjaga, dan tumbuh Bersama sambil memendam cinta rahasia. Mereka akhirnya mendobrak hubungan saudara palsu masa kanak-kanak dan akhirnya menjalani perjalanan yang manis dan romantis dan menjadi pasangan kekasih.

Sebagai aplikasi hiburan yang menyajikan konten-konten Asia yang menarik, WeTV menyajikan berbagai hiburan dan serial yang dapat disaksikan secara gratis. Keunggulan lain adalah jadwal tayang yang sama secara global untuk berbagai series WeTV, sehingga penonton di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan lainnya dapat menyaksikan ragam series unggulan secara serentak seluruh dunia.

Untuk menikmati tayangan lengkap, saat ini pelanggan baru dapat menerima promo harga VIP dan hanya perlu membayar biaya berlangganan sebesar Rp 15.000/bulan untuk pengguna baru WeTV VIP, harga yang ekonomis untuk menikmati ragam tontonan. Keunggulan lain termasuk penonton dapat kombar alias komen bareng melalui fitur flying comment, keunikan lain yang hanya ada di aplikasi WeTV. Berbagai kemudahan dan dukungan layanan yang maksimal dari WeTV membuat aplikasi ini menjadi populer di kalangan pencinta drama Asia.

Selain bisa dinikmati di desktop, WeTV juga bisa diunduh dari aplikasi mobile, baik itu pada perangkat Android (Google Play) atau iOS (App Store). Berbagai kemudahan dan dukungan layanan yang maksimal dari WeTV membuat aplikasi ini menjadi populer di kalangan pecinta drama Asia. Hal itu terlihat dari peringkat WeTV di Playstore berada pada #1 Top Free Apps dan #1 Top Grossing OTT Apps. Sementara di App Store, berada pada #1 Top OTT Apps di Desember 2020.

