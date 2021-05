Marvel Konfirmasi Oscar Isaac Perankan Moon Knight

OSCAR Isaac secara resmi kembali ke pelukan Marvel. Ini setelah tujuh bulan Variety pertama kali menyampaikan kabar bahwa Isaac sedang dalam pembicaraan untuk membintangi serial Disney + mendatang, Moon Knight, dari Marvel Studios.

"Marvel akhirnya mengonfirmasi bahwa aktor berusia 42 tahun itu akan menjadi headline proyek tersebut. Marvel dalam cuitan Twitter-nya menuliskan, 'WE ARE MOONKNIGHT' - Oscar Isaac."

Cuitan ini merupakan pengumuman resmi pertama dari studio, yang sebelumnya disebutkan pada Maret yang lalu oleh bintang The Falcon and the Winter Soldier, Sebastian Stan, bahwa Isaac akan membintangi Moon Knight.

Itu menjadi film kali kedua Isaac akan memerankan karakter Marvel yang berbasis di Mesir. Sebelumnya, ia turut bermain di X-Men: Apocalypse pada 2016 untuk 20th Century Fox. Namun, studio belum mengumumkan pemeran lain dalam serial Moon Knight.

Proyek yang disutradarai oleh Justin Benson dan Aaron Moorhead ini direncanakan mulai syuting di Hongaria pada Maret dan rilis pada 2022. Asal tahu saja, karakter Moon Knight disebut-sebut meniru Batman milik DC. (OL-14)