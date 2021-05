Album Terbaru DMX akan Dirilis pada 28 Mei

ALBUM terbaru rapper DMX, yang meninggal dunia pada bulan lalu, akan dirilis pada 28 Mei mendatang.

Album berjudul Exodus itu akan menampilkan materi baru, ungkap produsen Swizz Beatz, sembari mengatakan album itu akan dirilis oleh Def Jam Recordings.

"X adalah salah satu orang yang paling murni dan langka yang pernah saya temui. Dia mendedikasikan hidupnya untuk musik dan keluarga. Dia juga sangat mencintai para penggemarnya," ujar Swizz Beatz.

"X sudah tidak sabar melihat para penggemarnya di dunia mendengarkan album ini," lanjutnya.

DMX, yang meraih sukses di akhir 1990-an dan awal 2000-an, meninggal dunia pada April di usia 50 tahun setelah selama 10 hari tidak sadarkan diri setelah mengalami serangan jantung.

Rapper dengan nama asli Earl Simmons itu memiliki lima album yang memuncaki tangga lagu Amerika Serikat (AS), dimulai dari debut albumnya pada 1989, It's Dark and Hell Is Hot yang menampilkan laga hit Ruff Ryders' Anthem. (AFP/OL-1)