Ann Roth Pemenang Oscar Tertua Tahun Ini

ANN Roth memenangkan best costume design, untuk film Ma Rainey’s Black Bottom. Ann Roth tahun ini berusia 89 tahun. Ia sekaligus menjadi nomine dan kini menjadi pemenang tertua di Academy Awards. Ma Rainey’s Black Bottom. Sebelumnya, Ma Rainey telah memenangkan best make up and hairstyling.

Roth menyingkirkan Trish Summerville (Mank), Alexandra Byrne (Emma), Bina Daigeler (Mulan), dan Massimo Cantini Parrini (Pinocchio). Sejauh ini, Ma Rainey's Black Bottom memimpin perolehan piala Oscar, dengan total dua piala. Roth juga tercatat menjadi nomine Oscars tertua, sebelumnya, rekor itu dipegang James Ivory dan Agnes Varda.

Tahun ini, selain Roth, nomine yang menyandang predikat nominator tertua juga adalah Anthony Hopkins pada kategori aktor utama terbaik. Hopkins bersaing dengan Chadwick Boseman, Gary Oldman, Riz Ahmed, dan Steven Yeun. (OL-3)