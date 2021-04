Kisah Sharon Stone Menolong Leonardo DiCaprio dan Sam Raimi

SHARON Stone mengenang kisahnya pernah membantu dua selebritas pada awal karier mereka. Kini Leonardo DiCaprio dan Sam Raimi sudah ternama di Hollywood.

Dalam memoar baru Stone, The Beauty of Living Twice, aktris tersebut menceritakan casting Leonardo DiCaprio di film The Quick and the Dead pada 1995. Ia menceritakan perasaannya yang kuat tentang mempekerjakan aktor tersebut meskipun TriStar Pictures, perusahaan yang mendukung film tersebut, merasa sebaliknya.

Sebagai salah satu produser film tersebut, Stone, 63, mengatakan dia ingat pernah mengikuti audisi beberapa remaja untuk peran tersebut. Menurutnya, DiCaprio ialah satu-satunya yang berhasil lolos audisi.

"Menurut saya, dialah satu-satunya yang berakting dan menangis untuk memohon kepada ayahnya agar mencintainya saat dia meninggal dalam adegan itu," tulis Stone dalam memoar tersebut.

Sementara Stone mengatakan dia ingin mempekerjakan DiCaprio, dia ingat studio tidak ingin memilih aktor tersebut dengan alasan baru memulai karier pada saat itu.

"Mengapa memakai aktor yang tidak diketahui, Sharon? Mengapa anda selalu menembak diri sendiri di kaki?" dia ingat studio bertanya. "Pihak studio mengatakan jika saya sangat menginginkannya, saya bisa membayarnya dari gaji saya sendiri. Jadi saya lakukan."

Bintang film Basic Instinct itu juga mengungkapkan bahwa dia mengalami kesulitan mempekerjakan Sam Raimi untuk mengarahkan film tersebut. Soalnya, TriStar Pictures menganggapnya sebagai sutradara film-D karena sejarah film anggaran rendahnya.

Stone akhirnya memberi tahu studio bahwa Raimi akan bekerja hampir secara gratis sebagai bujukan dan akhirnya diterima. Sam Raimi diketahui sukses menyutradari trilogi Spider-Man yang dibintangi Tobey Maguire dan tengah menangani film Doctor Strange 2.(People/OL-14)