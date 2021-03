George RR Martin Teken Kontrak 5 Tahun dengan HBO

PENULIS kisah fantasi George RR Martin telah mendatangani kontrak selama lima tahun dengan HBO. Hal itu diungkapkan stasiun televisi itu, Senin (29/3), seiring meningkatnya harapan penggemar Game of Thrones mengenai kisah lanjutan dari Westeros.

Penulis berusia 72 tahun, yang bukunya A Song of Ice and Fire menjadi serial televisi fenomenal Game of Thrones, saat ini, tengah mengembangkan serial prekuel House of the Dragon yang mengambil latar belakang 300 tahun sebelum Game of Thrones. Serial itu dijadwalkan tayang tahun depan.

Perusahaan induk HBO, WarnerMedia, mengonfirmasi kontrak berdurasi lima tahun itu dengan kesepakatan Martin akan membuat konten untuk HBO dan HBO Max.

Menurut Hollywood Reporter, kesepakatan antara Martin dan HBO itu senilai ratusan juta dolar dan mencakup kisah mengenai ratu pejuang Nymeria yang berkuasa ratusan tahun sebelum Game of Thrones dan akan berjudul 10.000 Ships.

Namun, kontrak jangka panjang Martin itu membuat penggemar buku A Song of Ice and Fire khawatir. Pasalnya, telah hampir satu dekade sejak buku kelima serial itu tersebut belum ada kabar mengenai buku terbaru. (AFP/OL-1)