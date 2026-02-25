Ilustrasi(Dok MOC)

Memasuki bulan suci Ramadan 2026, MOC, brand fesyen pria asal Indonesia, kembali meluncurkan koleksi kolaborasi eksklusif bersama Habib Ja’far yang ditujukan untuk pria modern, stylish, dan mengedepankan kenyamanan dalam berpakaian. Koleksi MOC x Habib Ja’far hadir dengan desain sederhana dan fungsional, menggunakan material ringan dan nyaman sehingga mudah dipadupadankan untuk berbagai suasana. Nuansa etnik dihadirkan melalui interpretasi modern dengan sentuhan motif dan detail terinspirasi dari kekayaan budaya Indonesia yang memberikan tampilan elegan tanpa kesan berlebihan.

“Kami ingin menampilkan koleksi yang tidak hanya mengikuti tren juga relevan secara fungsi dan gaya. Kolaborasi dengan Habib Ja’far memberi perspektif baru yang sejalan dengan nilai dan karakter MOC,” ungkap Serafina Dyah, Business Unit Division Head MOC dalam keterangan resmi yang diterima hari ini.

Perpaduan warna yang versatile dan siluet yang clean memberi fleksibilitas bagi pria dalam menyesuaikan gaya selama Ramadhan. Diutarakan Serafina, koleksi MOC x Habib Ja’far 2026 dihadirkan sebagai rangkaian busana yang simple, memiliki variasi lengan panjang juga pendek dalam berbagai fitting yang sesuai dengan bentuk tubuh. Hal ini membuat koleksi tersebut bisa digunakan untuk seluruh momen Hari Raya bersama teman dan keluarga.

Habib Ja’far mengutarakan kolaborasi ini merupakan ruang eksplorasi untuk menghadirkan busana yang sederhana, nyaman, dan memiliki karakter kuat. “Gaya Ramadan tidak harus berlebihan. Yang terpenting adalah rasa nyaman, bagaimana busana tersebut bisa menyatu dengan aktivitas sehari-hari,” ungkap Habib Ja'far.

Nilai tersebut selaras dengan komitmen MOC dalam menghadirkan koleksi yang tidak hanya modern secara desain, juga relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup pria Indonesia masa kini. Melalui kolaborasi ini, MOC kembali menegaskan posisinya sebagai brand fashion pria lokal yang adaptif dan dekat dengan konsumennya.

Koleksi MOC x Habib Ja’far 2026 tersedia di seluruh showroom dan department store MOC yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari harga Rp459.900. Produk ini juga bisa didapatkan secara daring melalui Official Store MOC Indonesia di berbagai marketplace. Dalam peluncuran koleksi kali ini, MOC memberikan penawaran khusus berupa potongan hingga Pay 1 For 2 untuk periode terbatas. (H-2)