4 Ide Fesyen untuk Merayakan HUT ke-80 RI: Tampil Gaya dengan Nuansa Budaya Indonesia

PERAYAAN kemerdekaan Indonesia menjadi momen yang ditunggu-tunggu masyarakat. Setiap 17 Agustus, seluruh rakyat Indonesia merayakannya dengan meriah. Tahun ini, kita merayakan ulang tahun yang ke-80 dengan tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Umumnya, perayaan HUT Ke-80 RI ini dirayakan mulai dari upacara resmi di berbagai daerah. Lalu dilanjut dengan perlombaan khas 17 Agustus yang membuat suasana kemerdekaan semakin meriah, seperti balap karung, tarik tambang, dan masih banyak lagi.

Tidak hanya itu saja, perayaan HUT RI juga identik dengan fesyen khasnya. Tentunya, pada hari penting ini semua orang berlomba-lomba untuk memakai fesyen yang menawan dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia.

4 Fesyen Rayakan Kemerdekaan Indonesia

Berikut 4 fashion pilihan yang bisa Anda pakai untuk merayakan kemerdekaan Indonesia, antara lain:

1. Batik

Memakai batik tentu bukan hal yang asing lagi. Batik merupakan kain khas yang memiliki corak beragam dan menjadi ciri khas sebagai ikon budaya Indonesia. Masyarakat kita mengenakan batik sebagai busana sehari-hari atau pada acara tertentu. Saat ini, penggunaan batik tidak hanya dijadikan sebagai atasan, tetapi juga bisa menjadi rok, celana, scarf, atau syal. Terkadang batik bisa jadikan sebagai aksesoris seperti tas.

2. Kebaya

Kebaya adalah pakaian tradisional Indonesia. Biasanya kebaya digunakan dalam acara-acara penting seperti pernikahan, wisuda, atau acara formal lainnya. Saat ini kebaya tak lagi terikat untuk dipakai pada acara formal tertentu. Siapa saja boleh memakai kebaya dalam acara apa saja, salah satunya hari kemerdekaan Indonesia. Memakai kebaya pada HUT RI juga termasuk sebagai bentuk pelestarian terhadap budaya kita.

3. Pakaian Adat

Setiap daerah di Indonesia memiliki pakaian adatnya masing-masing. Seperti di Jakarta ada Kebaya Encim dan Sadariah, Baju Kurung Tanggung dari Jambi. Memakai pakaian adat sangat cocok untuk memperingati HUT RI, sebagai momen memperkenalkan identitas daerah Anda melalui pakaian adat.

4. Outfit Merah Putih

Tidak lengkap rasanya kalau merayakan HUT RI 2025 tidak memakai outfit bernuansa merah putih. Walaupun terkesan simpel, namun outfit ini identik dengan bendera Negara Indonesia.

Rayakan HUT RI dengan pilihan fesyen terbaik Anda dengan memadukan unsur budaya Indonesia.