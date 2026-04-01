Minat Investor Lokal Terhadap Aset Kripto yang Didukung Aset Fisik Meningkat

PLATFORM jual beli aset kripto (CEX) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OSL Indonesia, resmi mengumumkan peluncuran program Launchpool pertama di tanah air, Rabu (1/4/2026). Inovasi ini merupakan hasil kolaborasi dengan Tether Gold (XAUT), produk emas digital (tokenized gold) dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia.

Melalui program ini, investor di Indonesia kini memiliki akses untuk memperoleh hadiah dalam bentuk token XAUT. Aset digital ini memiliki nilai unik karena setiap satu unitnya didukung oleh satu troy ounce emas fisik berstandar London Bullion Market Association (LBMA) yang tersimpan aman di fasilitas penyimpanan di Swiss.

CEO OSL Indonesia, Iqbal Wan, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menghadirkan produk investasi berbasis aset riil (Real World Assets/RWA) dengan standar institusional bagi pasar domestik.

"Kami bangga dapat menjadi yang pertama di Indonesia yang menghadirkan program ini. Kolaborasi dengan proyek Web3 global seperti Tether merupakan peran aktif kami dalam mendorong perkembangan ekosistem keuangan digital di tanah air," ujar Iqbal Wan dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Minat Tinggi terhadap RWA di Indonesia

Peluncuran ini merespons tren positif minat investor lokal terhadap aset kripto yang didukung oleh aset fisik. Merujuk data Indonesian Blockchain Association, Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga secara global dalam minat terhadap RWA, dengan kontribusi mencapai 10,1% dari total minat dunia.

Iqbal menambahkan, inisiatif ini diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi pengguna, tetapi juga menjadi referensi bagi industri keuangan lokal dalam mengembangkan produk berbasis teknologi blockchain yang lebih inklusif.

Program Launchpool XAUT ini ditawarkan tanpa pungutan biaya partisipasi. Hadiah (reward) akan diakumulasi secara proporsional berdasarkan aset yang dialokasikan pengguna dan dapat diklaim langsung ke dompet digital selama periode program berlangsung. (H-2)