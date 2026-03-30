MENTERI Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa pembangunan fisik sebanyak 3.135 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih saat ini telah rampung.

“(Kopdes/Kel Merah Putih) yang selesai dibangun 100% dan sedang persiapan operasional (ada) 3.135,” ucap Ferry di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Senin (30/3).

Dirinya menambahkan, saat ini juga terdapat sebanyak 34 ribu Kopdes/Kel Merah Putih yang saat ini masih dalam proses pembangunan fisik dan ditargetkan selesai 100% dalam kurun waktu 1-2 bulan ke depan.

“Tapi yang 34 ribu yang sedang dibangun yang 1-2 bulan ke depan ini Insya Allah selesai itu persiapan operasionalnya juga,” sebut Ferry.

Maka dari itu, Ferry meminta kepada seluruh jajaran Kemenkop untuk fokus kembali dan mengkonsolidasikan segenap pikiran tenaga untuk mensukseskan tahap operasionalisasi dari Kopdes/Kel Merah Putih dan juga pekerjaan-pekerjaan Kemenkop selain Kopdes/Kel Merah Putih.

“Karena tahap operasional ini tahap yang menurut pendapat kami adalah tahap yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya agar implementasi dan operasional dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini dilaksanakan dengan baik sesuai dengan keinginan dari Bapak Presiden,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menambahkan bahwa dirinya optimistis bahwa operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih bisa berjalan dengan baik, maksimal dan optimal.

“Dan pada akhirnya apa yang dicita-citakan oleh Pak Presiden bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang ada di desa-desa,” pungkasnya. (E-4)