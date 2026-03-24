Jaga Pasokan Energi Periode Lebaran, Kilang Pertamina Dumai Tetap Beroperasi 24 jam

Unit kilang pada PT KPI RU II Dumai.

PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai (Kilang Pertamina Dumai) memastikan operasional kilang tetap berjalan normal selama 24 jam di tengah suasana perayaan Idul Fitri 1447 H. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan dan ketahanan pasokan energi nasional, khususnya di wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) selama masa Satuan Tugas Ramadhan dan Idulfitri.

Kendati demikian, Kilang Pertamina Dumai memastikan tetap mengutamakan aspek health, safety, security, and environment (HSSE) di seluruh lini operasional. Jajaran manajemen Kilang Dumai pun melaksanakan management walkthrough (MWT) ke sejumlah area operasi usai menunaikan salat Idulfitri.

“Seluruh perwira menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan pembagian tugas guna memastikan operasional kilang berjalan optimal, aman, dan andal demi melayani kebutuhan energi masyarakat di momen RAFI 2026,” ujar General Manager Kilang Pertamina Dumai Iwan Kurniawan dalam keterangannya, Selasa (24/3).

Baca juga : Usai Terbakar, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Kilang Dumai Tetap Aman

Tidak hanya melalui MWT, keandalan operasional kilang juga dipantau secara real time melalui Main Control Room serta kegiatan plant patrol. Aspek keamanan pun menjadi perhatian utama.

Pengamanan ini melibatkan sinergi internal dan eksternal, di antaranya Security PT KPI RU II Dumai, PAM Obvitnas Polda Riau, Polres Dumai, Kodim 0320, Lanal Dumai, Satrad 232, Denrudal 004, Kipan A 132, Subdenpom 01, serta Satpol PP.

Iwan mengatakan Kilang Pertamina Dumai berkomitmen dalam memenuhi target produksi yang telah drencakankan yakni 3,27 juta barel selama maret 2026. Itu terdiri dari 0,35 juta pertalite, solar 2,60 juta barel, dan avtur 0,32 juta barel.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Kilang Pertamina Dumai, Tengku Muhammad Rum, menegaskan bahwa sinergi dengan para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga kelancaran operasional.

“Kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran operasional, khususnya selama periode RAFI ini. Melalui sinergi yang solid, kami memastikan operasional kilang tetap berjalan aman dan andal, dalam mendukung pemenuhan kebutuhan energi masyarakat,” tambah Muhammad Rum.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menambahkan bahwa kesiapsiagaan operasional di seluruh lini bisnis Pertamina, termasuk di Kilang Pertamina Dumai, merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan layanan energi yang andal selama periode Ramadan dan Idulfitri.

“Pertamina memastikan seluruh infrastruktur energi, mulai dari kilang hingga distribusi, tetap beroperasi optimal selama periode Idulfitri. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjaga ketahanan energi nasional serta memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dengan aman dan lancar,” kata Baron. (Ifa/I-1)