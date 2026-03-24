Lalu Lintas di Tol Cipali Menuju Jakarta Meningkat pada Selasa Pagi

Arus balik lebaran di ruas jalan Tol Cipal(Antara)

ARUS kendaraan yang melintasi ruas Tol Cikopo–Palimanan (Cipali), Jawa Barat, menuju Jakarta mengalami lonjakan signifikan pada Selasa (24/3) pagi. Peningkatan volume kendaraan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama sehari sebelumnya.

Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo menyampaikan bahwa berdasarkan data sejak pukul 00.00 WIB hingga 09.00 WIB, arus lalu lintas one way menuju Jakarta terpantau ramai namun tetap lancar.

Dalam rentang waktu tersebut, tercatat sekitar 36 ribu kendaraan telah melintasi Tol Cipali menuju arah Jakarta sejak dini hari hingga pagi.

"Jumlah kendaraan yang melintas menuju arah Jakarta itu lebih tinggi 167 persen dibandingkan periode yang sama di hari sebelumnya," kata Ardam Rafif dalam keterangannya, Selasa (24/3).

Secara keseluruhan, volume lalu lintas di kedua arah, baik menuju Jakarta maupun ke arah Cirebon, juga mengalami peningkatan. Total kendaraan tercatat naik sebesar 36 persen dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya.

Menghadapi lonjakan arus balik ini, Astra Tol Cipali mengimbau para pengguna jalan untuk tetap mengutamakan keselamatan. Pengendara diminta menjaga jarak aman, mematuhi rambu serta arahan petugas selama pemberlakuan rekayasa lalu lintas.

Selain itu, pengguna jalan juga diingatkan untuk tidak berpindah jalur saat sistem one way diberlakukan.

"Berpindah jalur saat one way sangat berbahaya. Kami juga mengimbau agar tidak berhenti di bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat," ujarnya.

Pengendara disarankan memanfaatkan rest area yang tersedia untuk beristirahat. Jika kapasitas parkir penuh, pengguna jalan dapat keluar tol dan beristirahat di sekitar gerbang tol terdekat tanpa dikenakan tarif tambahan, karena sistem tarif tetap dihitung berdasarkan jarak tempuh.

Di sepanjang Tol Cipali, tersedia sejumlah rest area, di antaranya KM 86, KM 102, KM 130A, dan KM 166 untuk arah Cirebon. Sementara untuk arah Jakarta, rest area berada di KM 164, KM 130B, KM 101, serta rest area fungsional di KM 77. (Fik/I-1)