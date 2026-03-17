Haier Hadirkan AI Vision 2.0, Dorong Konsep Rumah Tanpa Pekerjaan Manual

HAIER menghadirkan inovasi terbaru dalam ajang Appliance & Consumer Electronics Expo 2026 (AWE 2026) yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok. Dalam pameran yang dibuka pada 12 Maret 2026 tersebut, Haier menampilkan pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI Vision 2.0 serta robot rumah tangga berbasis kecerdasan buatan.

Dalam AWE 2026, Haier memperkenalkan dua inovasi utama. Pertama, pengembangan AI Vision 2.0 yang memiliki kemampuan pengenalan visual lebih luas, cepat, dan akurat. Kedua, peluncuran tiga kategori robot rumah tangga, yakni robot pembersih, robot pendamping keluarga, dan robot untuk pekerjaan rumah.

Integrasi teknologi ini memungkinkan perangkat rumah tangga tidak hanya merespons, tetapi juga memahami kebutuhan pengguna dan menjalankan tugas secara otomatis. Konsep rumah tanpa pekerjaan manual pun semakin mendekati realisasi.

Teknologi AI Vision 2.0 menjadi pusat dari sistem smart home. Teknologi ini memungkinkan perangkat mengenali lingkungan serta kebutuhan pengguna secara presisi.

Penerapannya terlihat pada lini Seeker Series yang telah mengantongi sertifikasi L4 intelligent appliance level, tingkat kecerdasan tertinggi di industri saat ini. Misalnya, kulkas dengan AI Vision mampu mengenali hampir seluruh jenis bahan makanan, termasuk di area pendingin dan pembeku.

Sementara itu, mesin cuci berbasis AI Vision dapat mengombinasikan pengenalan visual dan perintah suara untuk menentukan program pencucian. Pengguna cukup memberikan instruksi, dan mesin akan secara otomatis menyesuaikan, termasuk mengaktifkan mode sterilisasi.

Haier juga menghadirkan inovasi lain seperti MultiWash washer dan mesin cuci sepatu yang memungkinkan pembersihan tanpa melepas tali. Pada produk kulkas, teknologi AI cellular-level thawing memungkinkan proses pencairan bahan makanan berlangsung merata dalam waktu 5–10 menit.

Selain sebagai otak, sistem smart home juga dilengkapi robot sebagai tangan yang menjalankan tugas domestik.

Tiga kategori robot yang diperkenalkan meliputi HIVA Cleaning Robot untuk membersihkan rumah, HIVA Companion Robot yang membantu memantau kesehatan lansia, serta HIVA Household Robot untuk membantu aktivitas rumah tangga sehari-hari.

Dalam demonstrasi di pameran, robot mampu memindahkan bahan makanan ke dalam kulkas secara otomatis, memilahnya menggunakan barcode dan pengenalan visual, lalu menempatkannya di lokasi penyimpanan yang tepat.

Seluruh inovasi ini terintegrasi melalui Smart Home Brain yang berjalan di atas UHomeOS, sistem operasi smart home berbasis AI. Platform ini memungkinkan perangkat dalam rumah beradaptasi secara proaktif terhadap kebiasaan dan kebutuhan pengguna.

Melalui inovasi yang dipamerkan di AWE 2026, perusahaan menegaskan komitmennya dalam mengembangkan ekosistem teknologi berbasis platform dan layanan, sekaligus mendorong transformasi menuju era rumah tangga otomatis. (E-4)