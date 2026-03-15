Kolaborasi Industri Perkuat Keamanan Data dan Kepatuhan UU PDP

HYPERNET Technologies bersama Defend IT360 dan IDXSTI menyelenggarakan acara Meet Eat Inspire di Ballroom Bursa Efek Indonesia (IDX), Jakarta. Kegiatan ini mengangkat tema 'Mengelola Kepatuhan & Melindungi Bisnis: Strategi Perkuatan dan Manajemen Risiko UU PDP'.

Acara ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor teknologi, keuangan, dan pemerintahan untuk membahas pentingnya keamanan data serta kepatuhan terhadap Undang-Undang No 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di tengah pesatnya transformasi digital.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari President Director IDXSTI Syafruddin dan CTO Hypernet Technologies sekaligus CEO Defend IT360 Sudino Oei.

Baca juga : Edukasi Publik Jadi Kunci Menekan Risiko Penyalahgunaan Data Pribadi di Era Digital

"Keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi seperti UU PDP bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga fondasi penting untuk membangun kepercayaan dalam ekosistem digital," ujar Sudino.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi presentasi dari VP of Technology Defend IT360 Rungga Reksya, Head of IT IDXSTI David Ciptadi, dan Sales Engineer Forcepoint Yhonatan Peranto yang membahas solusi teknologi dan strategi penguatan keamanan data di lingkungan organisasi.

Tak hanya dari sisi perusahaan teknologi, acara ini juga menghadirkan sesi sharing dari Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si. mengenai keamanan siber nasional. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Prof. Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. turut memberikan perspektif hukum terkait kepatuhan dan perlindungan data dalam aktivitas bisnis.



Melalui forum Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies berharap dapat memperkuat kolaborasi antara industri dan pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan siber sekaligus mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya di Indonesia.

