Selama Lebaran, PJT II Jamin Suplai Air Baku Aman

Turbin Pembangkit Listrik Tenaga Air Bendungan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.(MI/RAMDANI)

PERUM Jasa Tirta II (PJT II) memastikan stabilitas suplai air baku tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengaturan operasi air dilakukan secara terencana agar pasokan air baku bagi masyarakat dan kebutuhan strategis lain tetap tersedia secara aman dan berkelanjutan selama masa libur Lebaran.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Imam Santoso, menyampaikan bahwa komitmen perusahaan dalam menjaga keandalan layanan sumber daya air tetap menjadi prioritas utama, termasuk pada periode hari besar keagamaan dan libur nasional. "Selama periode libur Idulfitri, PJT II tetap menyiagakan tim operasional di lapangan untuk memastikan seluruh infrastruktur sumber daya air beroperasi dengan baik. Pemantauan terhadap bendungan, saluran, serta fasilitas pembangkit listrik tenaga air terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga," ujar Imam.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan layanan publik yang harus berjalan tanpa henti, sehingga kesiapan operasional menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan sistem tetap andal. Oleh karena itu, koordinasi internal antardivisi dan unit kerja terus diperkuat agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi secara cepat dan tepat.

Hal tersebut ditopang kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air (SDA) yang tetap berjalan optimal selama periode cuti bersama dan libur Idul Fitri 1447 Hijriah. Hal ini seiring juga pemberlakuan aturan work from anywhere (WFA) Lebaran 2026 untuk ASN, BUMN, dan swasta yang akan berlangsung pada 16-17 Maret dan 25-28 Maret.

Kesiapsiagaan ini dilakukan melalui pengaturan jadwal operasional serta penugasan personel di berbagai infrastruktur strategis, termasuk bendungan, saluran air, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dikelola perusahaan. Pemantauan intensif terus dilakukan guna memastikan seluruh sistem pengelolaan air dapat berfungsi dengan baik serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan selama periode tersebut.

Selain pengawasan terhadap infrastruktur utama, PJT II melakukan pemantauan kondisi hidrologi secara berkala dengan memanfaatkan keandalan infrastruktur digital untuk memastikan pengaturan operasi air dapat dilakukan secara optimal sesuai kebutuhan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan air, kebutuhan layanan, serta pengelolaan sumber daya air berkelanjutan.

Dengan kolaborasi yang kuat antartim yang bertugas, baik yang berada di lapangan maupun yang menjalankan fungsi pendukung, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, perusahaan terus berupaya menjaga keandalan layanan pengelolaan sumber daya air selama periode libur. Melalui kesiapsiagaan ini, diharapkan masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri serta berkumpul bersama keluarga dengan nyaman, sementara sistem pengelolaan air tetap beroperasi secara optimal. (Ant/I-2)