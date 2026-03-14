Mudik ke Madiun 2026? Cek Saldo e-Toll Sekarang! Segini Total Biayanya

Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

14/3/2026 16:10
Ilustrasi(ANTARA)

Menuju tahun 2026, akses transportasi darat dari Jakarta ke Madiun semakin efisien. Tersambungnya ruas Tol Trans Jawa dari ujung barat hingga Jawa Timur menjadikan perjalanan lintas provinsi ini jauh lebih singkat. Namun, pengguna jalan tol perlu memperhatikan adanya penyesuaian tarif tahunan yang dilakukan oleh operator jalan tol sesuai dengan regulasi pemerintah.

Rincian Biaya Tol Jakarta-Madiun 2026

Berikut adalah rincian tarif tol untuk kendaraan Golongan I (mobil pribadi, jip, pick-up, dan bus kecil) dari Jakarta menuju Madiun per Maret 2026:

Ruas Jalan Tol Estimasi Tarif (Gol I)
Jakarta-Cikampek (Integrasi) Rp27.000
Cikopo-Palimanan (Cipali) Rp132.000
Palimanan-Kanci Rp13.500
Kanci-Pejagan Rp31.500
Pejagan-Pemalang Rp66.000
Pemalang-Batang Rp53.000
Batang-Semarang (Kalikangkung) Rp144.500
Semarang ABC Rp6.000
Semarang-Solo Rp92.000
Solo-Ngawi Rp163.500
Ngawi-Kertosono (Keluar Madiun) Rp98.500
Total Akumulasi Biaya Rp827.500
Saran Redaksi: Untuk kenyamanan perjalanan, pastikan saldo e-Toll Anda terisi minimal Rp900.000 guna mengantisipasi penyesuaian tarif mendadak atau penggunaan ruas tol tambahan di wilayah perkotaan.

People Also Ask: FAQ Seputar Tol Jakarta-Madiun

Berapa lama waktu tempuh Jakarta ke Madiun via tol?

Dengan kecepatan rata-rata 80-100 km/jam dan waktu istirahat yang cukup, perjalanan Jakarta ke Madiun dapat ditempuh dalam waktu 7 hingga 8 jam. Ini jauh lebih efisien dibandingkan jalur arteri non-tol yang bisa memakan waktu hingga 12-15 jam.

Di mana lokasi rest area terbaik di rute Jakarta-Madiun?

Beberapa rest area favorit pengendara antara lain Rest Area KM 102A (Cipali) untuk istirahat pertama, Rest Area KM 379A (Batang) yang memiliki fasilitas lengkap, dan Rest Area KM 519A (Solo-Ngawi) sebelum Anda memasuki wilayah Jawa Timur.

Apakah tarif tol malam hari lebih murah?

Secara reguler, tidak ada perbedaan tarif antara siang dan malam hari. Namun, pada momen tertentu seperti libur nasional, operator tol terkadang memberikan diskon tarif untuk perjalanan di jam-jam tertentu guna mengurai kepadatan lalu lintas.

Tips Menghemat Saldo e-Toll dan BBM

Untuk menghemat pengeluaran, pastikan Anda berkendara dengan kecepatan stabil (eco-driving). Hindari melakukan pengereman dan akselerasi mendadak yang dapat memboroskan BBM. Selain itu, manfaatkan promo cashback dari aplikasi dompet digital saat melakukan top-up e-Toll di gerai retail atau melalui aplikasi m-banking sebelum memulai perjalanan.



Editor : Indrastuti
