Program Pelatihan Tour Leader Hadir, Siapkan SDM Pariwisata Profesional

Pelatihan tour leader.(Dok Tour Leader Academy )

KEBANGKITAN industri pariwisata mendorong meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten di sektor perjalanan. Menjawab tren tersebut, perusahaan travel Hobiholidays meluncurkan Tour Leader Academy by Hobiholidays. Program pelatihan ini dirancang secara komprehensif untuk menyiapkan tenaga profesional di bidang tersebut.

Program yang diklaim sebagai sekolah tour leader pertama di Indonesia ini menawarkan pelatihan intensif selama 100 jam yang memadukan pembelajaran teori dan praktik. Inisiatif tersebut lahir dari pengamatan perusahaan terhadap meningkatnya minat masyarakat untuk menekuni profesi tour leader secara serius.

CEO Hobiholidays Widyo Dedy Nugroho mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir profesi tour leader tidak lagi dipandang sekadar pekerjaan sambil jalan-jalan, melainkan sebagai karier profesional yang menjanjikan di industri pariwisata.

“Kami melihat tren yang sangat positif. Banyak peserta datang bukan hanya dengan mimpi jalan-jalan, tetapi dengan niat serius menjadikan tour leader sebagai profesi,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Tingginya minat tersebut terlihat dari antusiasme pada pembukaan pendaftaran batch pertama program Tour Leader Academy yang langsung terisi penuh dalam waktu singkat. Peserta yang mendaftar berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari generasi muda hingga kalangan profesional yang ingin mengembangkan karier di industri pariwisata.

General Manager Hobiholidays sekaligus penanggung jawab program akademi, Wilson H. Malau, menjelaskan bahwa kurikulum pelatihan dirancang agar selaras dengan kebutuhan industri perjalanan saat ini. Menurut Wilson, lulusan program ini diharapkan memiliki kompetensi yang cukup untuk langsung bekerja di industri tour dan travel.

“Dengan 100 jam pembelajaran, baik teori maupun praktik, kami berharap lulusan dapat terserap di industri tour travel. Selain itu, lulusan terbaik juga akan dikontrak oleh Hobiholidays,” katanya.

Tour Leader Academy berada di bawah ekosistem bisnis perjalanan Hobiholidays sehingga kurikulum yang diberikan dirancang langsung oleh praktisi industri. Program ini menggabungkan pembelajaran di ruang kelas dengan simulasi kondisi nyata yang biasa dihadapi seorang tour leader saat memimpin perjalanan wisata.

Beberapa materi utama yang diberikan antara lain keterampilan kepemimpinan dan pengelolaan kelompok (leadership & group handling), perencanaan perjalanan (itinerary planning), manajemen waktu, hingga kemampuan menyelesaikan masalah yang muncul selama perjalanan.

Selain itu, peserta juga dibekali kemampuan komunikasi dan public speaking agar mampu memandu wisatawan secara profesional. Materi lain yang juga diberikan adalah pembuatan konten perjalanan (content creator), yang dinilai semakin penting di era digital untuk mempromosikan destinasi wisata.

"Di Tour Leader Academy, peserta tidak hanya belajar teori. Mereka disiapkan untuk turun ke lapangan, mulai dari memimpin grup, mengatur itinerary, hingga menghadapi berbagai kondisi riil saat tur berlangsung,” kata Wilson.

Setelah menyelesaikan program pelatihan, peserta juga akan mengikuti simulasi praktik yang dirancang menyerupai kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan peserta sebelum benar-benar memimpin perjalanan wisata.

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat, Hobiholidays kembali membuka pendaftaran untuk March Intake 2026. Program ini menyediakan beberapa pilihan kelas untuk mengakomodasi peserta dengan jadwal berbeda. Pilihan kelas tersebut meliputi Executive Class yang berlangsung pada akhir pekan (Sabtu–Minggu), serta dua kelas reguler yang dijadwalkan pada hari kerja, yakni Regular Class I pada Senin–Rabu dan Regular Class II pada Rabu–Jumat.

Perusahaan menyebut jumlah kursi yang tersedia dalam setiap batch cukup terbatas karena pelatihan dirancang dengan pendekatan intensif. Melalui program ini, Hobiholidays berharap dapat melahirkan generasi baru tour leader profesional di Indonesia yang mampu menjawab kebutuhan industri pariwisata yang terus berkembang.

Perusahaan yang berdiri sejak 2017 melalui entitas PT Semesta Hobi Wisata ini sebelumnya dikenal sebagai penyedia layanan perjalanan luar negeri dengan berbagai destinasi di lima benua. Hingga kini, Hobiholidays mengklaim telah melayani lebih dari 15.000 pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia.

Dengan hadirnya Tour Leader Academy, perusahaan berharap dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di industri pariwisata nasional sekaligus membuka peluang karier baru bagi masyarakat yang tertarik menekuni profesi tour leader. (E-4)