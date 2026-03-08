Update Saham CNKO 2026: Laba Melonjak 166%, Harga Saham Melesat ke Rp67

Ilustrasi(MI/SUSANTO)

PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) mencatatkan performa gemilang pada awal Maret 2026. Emiten tambang batu bara ini melaporkan lonjakan laba bersih yang signifikan, memicu antusiasme investor di pasar modal.

Laba Bersih CNKO Melonjak Tajam

Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2025 yang dirilis pada 6 Maret 2026, CNKO membukukan laba bersih sebesar Rp194,59 miliar. Pencapaian ini naik 166,45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp73,03 miliar. Kenaikan laba ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan usaha yang mencapai Rp1,86 triliun serta keberhasilan manajemen dalam menekan beban pokok pendapatan.

Pergerakan Harga Saham di Bursa

Merespons kinerja positif tersebut, harga saham CNKO pada perdagangan 6 Maret 2026 ditutup menguat 9,84% ke level Rp67 per saham. Laba per saham dasar (EPS) juga meningkat signifikan menjadi Rp21,73 dari posisi sebelumnya Rp8,15.

Indikator (FY 2025) Nilai Pertumbuhan (YoY) Pendapatan Usaha Rp1,86 Triliun +7,51% Laba Bersih Rp194,59 Miliar +166,45% Laba Per Saham (EPS) Rp21,73 +166,6%

Catatan untuk Investor: Meskipun kinerja keuangan membaik, saham CNKO masih berada dalam Papan Pemantauan Khusus Bursa Efek Indonesia karena adanya defisiensi modal. Investor disarankan untuk tetap memperhatikan risiko volatilitas.

Strategi Penguatan Modal

Selain fokus pada operasional, CNKO juga melakukan aksi korporasi berupa peningkatan modal pada anak usahanya, PT Sekti Rahayu Indah, melalui PT Energi Batubara Indonesia senilai Rp212,52 miliar pada Februari 2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung kelangsungan usaha jangka panjang.

FAQ Saham CNKO