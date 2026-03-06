Kolaborasi Dua Brand Lokal, Padukan Streetwear dan Elegansi Runway

Unerd dan Othman, meluncurkan kolaborasi koleksi terbaru bertajuk Amphibious Voyage.(Dok.Istimewa)

Dua brand lokal, Unerd dan Othman, meluncurkan kolaborasi koleksi terbaru bertajuk “Amphibious Voyage” yang memadukan energi streetwear dengan estetika high-fashion. Koleksi tersebut diperkenalkan melalui sebuah presentation show eksklusif pada Jumat (6/3).

Kolaborasi ini menghadirkan konsep desain yang menggabungkan karakter kuat gaya jalanan dengan sentuhan elegan khas runway. Filosofi “Amphibious Voyage” merepresentasikan kemampuan produk untuk hadir di dua dunia berbeda, seperti amfibi yang mampu hidup di darat dan air.

Melalui kolaborasi ini, kedua brand ingin menunjukkan bahwa perbedaan perspektif dalam dunia kreatif dapat menghasilkan karya baru yang relevan bagi perkembangan industri fesyen.

INTI KOLEKSI

Dalam presentation show tersebut, Unerd dan Othman memperkenalkan lima artikel utama yang menjadi inti koleksi. Artikel tersebut terdiri atas dua model sepatu, satu blazer, satu kemeja hitam bermotif floral, serta satu vest.

Sepatu dalam koleksi ini dirancang dengan rugged outdoor outsole yang memberikan ketahanan khas streetwear. Sementara itu, bagian upper menggunakan material floral jacquard yang menghadirkan kesan mewah.

Material floral jacquard yang sama juga digunakan pada blazer dan kemeja hitam dalam koleksi tersebut. Penggunaan bahan serupa pada busana dan alas kaki menciptakan keselarasan tekstur sekaligus menonjolkan identitas desain yang elegan.

Selain itu, koleksi ini juga dilengkapi dengan satu vest berpotongan modern yang tetap menampilkan detail desain lintas kultur.

Acara peluncuran koleksi tersebut tidak hanya menampilkan runway show sebagai agenda utama, tetapi juga diakhiri dengan kegiatan buka puasa bersama. Kegiatan tersebut menjadi momentum kebersamaan antara tamu undangan, media, komunitas, serta para kolaborator di awal Ramadan.

DUKUNGAN BCA

Kolaborasi ini turut mendapat dukungan dari PT Bank Central Asia Tbk melalui inisiatif BCA Bangga Lokal. Program tersebut merupakan salah satu upaya BCA dalam mendorong pertumbuhan brand dan UMKM kreatif di Indonesia.

Melalui dukungan terhadap kolaborasi lintas disiplin seperti Unerd dan Othman, BCA Bangga Lokal berupaya menghadirkan ruang apresiasi sekaligus memperluas peluang bagi brand lokal untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Selain BCA, kolaborasi ini juga didukung oleh Infinix sebagai salah satu sponsor utama. Dalam kesempatan tersebut, Infinix memperkenalkan produk flagship terbarunya, NOTE 60 Ultra, yang ditampilkan dalam sesi konferensi pers.

INOVASI TEKNOLOGI

Infinix Indonesia Country Manager Tommy Xiong mengatakan kehadiran perangkat tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan inovasi teknologi yang juga memiliki nilai desain kuat.

“Di Infinix, kami percaya bahwa teknologi dan desain memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman generasi masa kini. Kehadiran NOTE 60 Ultra dalam kolaborasi ini mencerminkan komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi yang tidak hanya powerful secara teknologi, tetapi juga memiliki karakter desain yang kuat,” ujar Tommy.

Menurutnya, kolaborasi antara teknologi dan dunia kreatif seperti fashion dapat membuka ruang baru bagi inovasi serta memperluas pengalaman bagi generasi muda.

Peluncuran koleksi “Amphibious Voyage” sekaligus menjadi contoh bagaimana kolaborasi lintas bidang dapat menghasilkan karya yang memadukan budaya street culture, fashion, dan teknologi dalam satu ruang kreatif yang sama.(E-2)