Luncurkan Buku Pintar Budi Daya Sayuran untuk Dukung Produktivitas Petani

Peluncuran buku pintar budi daya sayuran untuk petani.(Dok Syngenta Indonesia )

SYNGENTA Indonesia meluncurkan tiga buku pintar budi daya tanaman hortikultura guna mendukung peningkatan produktivitas petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Peluncuran dilakukan di Soreang, Jawa Barat pada Senin (2/3) dan dihadiri lebih dari 100 petani serta pemangku kepentingan sektor pertanian.

Tiga buku yang diperkenalkan tersebut masing-masing berjudul “Bawang Merah Unggul, Panen Optimal, Hasil Maksimal”, “Cabai Sehat Berseri, Panen Melimpah, Untung Berlimpah”, dan “Tomat Kilau Alami, Tanaman Sehat, Hasil Berlipat”. Buku panduan tersebut diberikan secara gratis kepada petani sayuran dan masyarakat yang ingin mempelajari teknik budi daya hortikultura secara praktis.

Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat mengapresiasi langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan kapasitas petani.

“Tidak ada kata tamat untuk belajar, termasuk dalam hal budi daya tanaman. Kami sangat mengapresiasi upaya Syngenta membuat buku pintar yang dapat membantu petani membudidayakan komoditas hortikultura dengan baik. Pemerintah dan Syngenta memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas,” ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (6/3).

Marketing Head Syngenta Indonesia Suhendro mengatakan peluncuran buku ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

"Melalui buku pintar ini kami berbagi ilmu praktis budi daya sekaligus menghadirkan solusi inovatif bagi petani untuk menghadapi berbagai tantangan dalam budi daya tanaman hortikultura,” kata Suhendro.

Ia menambahkan peluncuran buku serupa juga akan dilakukan di sejumlah sentra produksi sayuran di berbagai daerah dalam beberapa bulan ke depan.

Sementara itu, Business Planning & Commercial Excellence Manager Syngenta Indonesia Narendra Widyanto menjelaskan materi dalam buku disusun berdasarkan pengalaman lapangan petani serta keahlian teknis perusahaan.

"Kontennya tidak hanya mencakup teknologi Syngenta, tetapi juga informasi tentang hama dan penyakit beserta solusinya, inovasi pertanian berkelanjutan, hingga aspek keselamatan bertani,” ujarnya.

Narendra menambahkan buku tersebut akan tersedia dalam bentuk cetak maupun digital melalui aplikasi Cropwise sehingga lebih mudah diakses oleh petani. Untuk memperdalam pemahaman petani, Syngenta juga menggelar talkshow bertajuk “Sinergi 3 Pilar—Pemerintah, Syngenta, dan Pelaku Usaha Tani—dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Hasil Panen Nusantara”. Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah, asosiasi pertanian, serta praktisi usaha tani.

Melalui peluncuran buku pintar budi daya ini, Syngenta berharap dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, mendorong produktivitas hortikultura, serta mendukung pembangunan pertanian yang lebih maju dan berkelanjutan di Indonesia. (E-4)