Peruri Salurkan Bantuan Sembako Hingga Santunan Anak pada Ramadan

Peruri menyalurkan 400 paket sembako dan santunan.(Dok.Peruri)

PERUSAHAAN Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) menyalurkan 400 paket sembako dan santunan kepada anak asuh Bazis Peruri sebagai bagian dari program sosial Ramadan 2026.

POH Kepala Biro Strategic Corporate Branding TJSL Peruri Yahdi Lil Ihsan menjelaskan kegiatan sosial itu dilaksanakan melalui program Ramadan Berseri (Ramadan Berbagi Bersama Peruri).

"Melalui berbagai kegiatan berbagi yang dilaksanakan selama bulan Ramadan, kami ingin menghadirkan kebahagiaan sekaligus memperkuat nilai kepedulian dan kebersamaan, baik bagi masyarakat maupun anak-anak asuh Bazis Peruri," ujar Yahdi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (6/3).

Sebanyak 400 paket sembako disalurkan kepada masyarakat di Karawang, Jawa Barat, sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok selama bulan Ramadan di wilayah operasional. Perusahaan juga memberikan santunan kepada anak asuh Bazis Peruri di

Karawang.

Selain itu, Peruri juga memberikan santunan berupa baju lebaran kepada anak asuh Bazis Peruri yang dilaksanakan di Jakarta. Selain kegiatan berbelanja baju lebaran, rangkaian acara juga dilanjutkan dengan buka puasa bersama dengan perwakilan Peruri.

Penanggung Jawab Strategic Corporate Branding dan TJSL Peruri Dawam H menjelaskan rangkaian kegiatan Ramadan Berseri dirancang untuk memberikan dukungan nyata dan pengalaman bermakna bagi para penerima manfaat.

Program itu mengangkat nilai-nilai Ramadan, seperti kepedulian, kebersamaan, dan keberkahan melalui aksi nyata yang memberikan dampak

langsung bagi masyarakat.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan serta mempererat semangat berbagi dan kebersamaan," ujar Dawam.

Melalui program ini, Peruri menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan program sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai perusahaan dalam menciptakan manfaat bagi lingkungan sekitar. (Ant/E-2)