Kebutuhan Layanan Finansial Harus Diimbangi Transparansi Data

KEBUTUHAN masyarakat atas layanan finansial yang terus meningkat harus diimbangi dengan transparansi data dan kemampuan proteksi diri.

Salah satunya, banyak individu produktif yang memiliki penghasilan memadai belum menyadari bahwa kelayakan mereka di mata lembaga keuangan amat ditentukan oleh laporan kredit.

Laporan itu mencakup profil kedisiplinan pembayaran, riwayat utang, hingga status kolektibilitas berdasarkan standar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Di antaranya meliputi klasifikasi kredit seperti kredit lancar, kredit dengan perhatian khusus, kredit tidak lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Direktur Utama Cermati, Fung Fuk Lestario, mengatakan dengan memantau laporan kredit secara rutin, masyarakat bisa proaktif membangun profil finansial yang sehat agar selalu dalam kondisi prima saat dibutuhkan.

Untuk membantu itu, Cermati menghadirkan fitur laporan kredit, bukan hanya sebagai alat pengecekan skor, melainkan sebagai bentuk dukungan nyata meningkatkan literasi keuangan.

"Kami ingin setiap pengguna dapat mengakses data keuangannya secara mudah, sehingga mereka bisa mengambil kendali penuh atas reputasi kredit mereka dan mengambil keputusan finansial dengan lebih bijak dan percaya diri,” jelasnya, Selasa (3/3).

Ia menjelaskan fitur Laporan Kredit sebagai solusi komprehensif yang mengedepankan kemudahan bagi penggunanya.

"Informasi keuangan dikemas menjadi tampilan visual simpel dan mudah dimengerti. Aksesnya fleksibel karena pengguna bisa memantau datanya kapan saja lewat aplikasi," paparnya.

Selain memberikan akses fleksibel untuk memantau profil finansial kapan saja dan di mana saja, fitur ini berperan sebagai cara ampuh untuk memantau keamanan identitas pengguna tetap aman dan digunakan bertanggung jawab.

“Lebih dari sekadar pemantauan, Cermati turut memberikan edukasi dan panduan strategis bagi pengguna untuk meningkatkan skor kredit mereka, yang langsung membuka peluang lebih besar mendapatkan persetujuan layanan finansial di masa depan,” tambah Fung.

Untuk mendukung konsistensi masyarakat menjaga kesehatan finansialnya, pihaknya menyediakan paket Pembaruan Laporan Kredit terjangkau, mulai dari Rp19 ribu hingga Rp69 ribu, dan bisa dilihat informasinya melalui laman resmi cermati.

"Hadirnya fitur ini memastikan tiap individu memiliki instrumen tepat untuk mengelola kesehatan finansial mereka secara proaktif," kata dia.

Dia menegaskan pihaknya menempatkan diri sebagai mitra strategis yang membantu masyarakat Indonesia memahami profil kreditnya sehingga tiap keputusan keuangan yang diambil menjadi lebih matang, terukur, serta didukung data transparan. (H-2)