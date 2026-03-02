Lonjakan Harga Emas Berlanjut, Antam Sentuh Rp3,13 Juta per Gram

Ilustrasi(Antara)

HARGA emas batangan bersertifikat Antam dari Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mencatatkan lonjakan tajam pada perdagangan awal pekan, Senin (2/3/2026). Tidak tanggung-tanggung, harga emas hari ini meroket Rp50.000 per gram dibandingkan perdagangan Sabtu (28/2).

Pecahan Emas Harga (Rp) 0,5 gram Rp1.617.500 1 gram Rp3.135.000 2 gram Rp6.210.000 3 gram Rp9.290.000 5 gram Rp15.450.000 10 gram Rp30.845.000 25 gram Rp76.987.000 50 gram Rp153.895.000 100 gram Rp307.712.000 250 gram Rp769.015.000 500 gram Rp1.537.820.000 1.000 gram Rp3.075.600.000

Mengutip laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam kini berada di level Rp3.135.000 per gram. Kenaikan agresif ini membawa harga emas domestik ke rekor tertinggi baru sepanjang sejarah, dipicu oleh harga emas dunia yang meledak ke level US$5.360 per troy ons akibat eskalasi konflik Amerika Serikat-Israel dan Iran.

Tabel Perbandingan Harga Emas Hari Ini (2 Maret 2026)

Berikut adalah perbandingan harga emas batangan 1 gram di berbagai platform utama per pukul 10.05 WIB:

Jenis Produk Platform Harga Jual (Mata Uang Rupiah) Kenaikan Antam Logam Mulia Butik Antam Rp3.135.000 +Rp50.000 Antam Pegadaian Pegadaian Rp3.332.000 Stagnan UBS Pegadaian Rp3.178.000 +Rp55.000* Galeri 24 Pegadaian Rp3.163.000 +Rp71.000*

*Kenaikan akumulatif dibandingkan harga pembukaan pagi hari (update siang).

Update Harga Buyback (Beli Kembali)

Sejalan dengan harga beli, harga buyback atau harga yang diterima investor saat menjual kembali emasnya juga melesat. Di Butik Antam, harga buyback naik Rp50.000 menjadi Rp2.914.000 per gram.

Sementara di Pegadaian, harga buyback emas Antam tercatat Rp2.933.000 per gram, mengalami kenaikan Rp36.000 dari posisi sebelumnya.

Informasi Penting: Sesuai PMK No. 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% (untuk pemegang NPWP) dan 0,9% (non-NPWP). Setiap pembelian disertai bukti potong PPh 22.

Penyebab Harga Emas Meroket

Lonjakan tajam harga emas hari ini dipicu oleh tiga faktor utama:

Geopolitik: Serangan militer AS dan Israel ke Iran pada akhir pekan lalu memicu kepanikan pasar global, membuat investor berbondong-bondong mengamankan aset ke emas (safe haven). Harga Global: Emas dunia menembus US$5.360 per troy ons, level tertinggi sejak Desember 2025. Kurs Rupiah: Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS turut mendongkrak harga emas di pasar domestik.

Investor disarankan untuk memantau pergerakan harga secara berkala, mengingat volatilitas tinggi yang diprediksi akan terus berlanjut sepanjang pekan ini.