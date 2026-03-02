Lonjakan Harga Emas Berlanjut, Antam Sentuh Rp3,13 Juta per Gram

Headline
HARGA emas batangan bersertifikat Antam dari Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mencatatkan lonjakan tajam pada perdagangan awal pekan, Senin (2/3/2026). Tidak tanggung-tanggung, harga emas hari ini meroket Rp50.000 per gram dibandingkan perdagangan Sabtu (28/2).
|Pecahan Emas
|Harga (Rp)
|0,5 gram
|Rp1.617.500
|1 gram
|Rp3.135.000
|2 gram
|Rp6.210.000
|3 gram
|Rp9.290.000
|5 gram
|Rp15.450.000
|10 gram
|Rp30.845.000
|25 gram
|Rp76.987.000
|50 gram
|Rp153.895.000
|100 gram
|Rp307.712.000
|250 gram
|Rp769.015.000
|500 gram
|Rp1.537.820.000
|1.000 gram
|Rp3.075.600.000
Mengutip laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam kini berada di level Rp3.135.000 per gram. Kenaikan agresif ini membawa harga emas domestik ke rekor tertinggi baru sepanjang sejarah, dipicu oleh harga emas dunia yang meledak ke level US$5.360 per troy ons akibat eskalasi konflik Amerika Serikat-Israel dan Iran.
Berikut adalah perbandingan harga emas batangan 1 gram di berbagai platform utama per pukul 10.05 WIB:
|Jenis Produk
|Platform
|Harga Jual (Mata Uang Rupiah)
|Kenaikan
|Antam Logam Mulia
|Butik Antam
|Rp3.135.000
|+Rp50.000
|Antam Pegadaian
|Pegadaian
|Rp3.332.000
|Stagnan
|UBS
|Pegadaian
|Rp3.178.000
|+Rp55.000*
|Galeri 24
|Pegadaian
|Rp3.163.000
|+Rp71.000*
*Kenaikan akumulatif dibandingkan harga pembukaan pagi hari (update siang).
Sejalan dengan harga beli, harga buyback atau harga yang diterima investor saat menjual kembali emasnya juga melesat. Di Butik Antam, harga buyback naik Rp50.000 menjadi Rp2.914.000 per gram.
Sementara di Pegadaian, harga buyback emas Antam tercatat Rp2.933.000 per gram, mengalami kenaikan Rp36.000 dari posisi sebelumnya.
Lonjakan tajam harga emas hari ini dipicu oleh tiga faktor utama:
Investor disarankan untuk memantau pergerakan harga secara berkala, mengingat volatilitas tinggi yang diprediksi akan terus berlanjut sepanjang pekan ini.
