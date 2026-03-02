Menteri PU Pastikan Diskon Tarif Tol Lebaran 2026 Berlaku Empat Hari, Cek Jadwal dan Daftar Ruasnya

Pekerja mengoperasikan alat berat menyelesaikan pembangunan jalan tol di ruas tol Serang-Panimbang seksi II, Lebak, Banten, Senin (23/2/2026).(Antara)

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, resmi memastikan pemberlakuan diskon tarif tol selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2026. Kebijakan ini diterapkan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas saat Idulfitri 1447 H.

Jadwal Diskon Tarif Tol Lebaran 2026

Diskon tarif tol akan berlaku selama empat hari, yang terbagi menjadi dua hari pada periode arus mudik dan dua hari pada periode arus balik.

"Secara umum, waktu penerapan diskon tarif tol akan dilaksanakan selama empat hari pada tanggal 15 sampai dengan 16 Maret 2026 untuk arus mudik, dan 26 sampai dengan 27 Maret 2026 untuk arus balik," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/3).

Besaran Diskon dan Syarat Ketentuan

Pemerintah menetapkan potongan tarif sebesar 30% untuk seluruh golongan kendaraan. Namun, pengguna jalan harus memperhatikan syarat-syarat berikut agar mendapatkan potongan harga:

Jarak Jauh: Diskon hanya berlaku untuk perjalanan jarak jauh (barrier gate to barrier gate).

Diskon hanya berlaku untuk perjalanan jarak jauh (barrier gate to barrier gate). Metode Pembayaran: Transaksi wajib menggunakan kartu uang elektronik (e-money).

Transaksi wajib menggunakan kartu uang elektronik (e-money). Saldo Cukup: Diskon tidak berlaku jika saldo tidak mencukupi atau kartu tidak terbaca oleh sistem di gerbang tol.

Catatan Penting: Pastikan saldo e-money Anda mencukupi sebelum memasuki jalan tol untuk menghindari kendala transaksi dan kegagalan sistem dalam memproses diskon.

Daftar Ruas Tol dengan Jadwal Khusus

Meskipun jadwal umum ditetapkan pada 15-16 Maret dan 26-27 Maret, beberapa ruas tol memiliki jadwal berbeda sebagai berikut:

Ruas Tol Tangerang-Merak: Berlaku pada 12-13 Maret 2026 dan 31 Maret-1 April 2026.

Berlaku pada 12-13 Maret 2026 dan 31 Maret-1 April 2026. Ruas Tol Kayuagung-Palembang: Tambahan diskon pada 14, 28, dan 29 Maret 2026.

Tambahan diskon pada 14, 28, dan 29 Maret 2026. Ruas Tol Cimanggis-Cibitung: Berlaku pada 21-22 Maret 2026.

Berlaku pada 21-22 Maret 2026. Ruas Tol Becakayu: Diskon dynamic pricing 10%-20% hingga 31 Maret 2026.

Diskon dynamic pricing 10%-20% hingga 31 Maret 2026. Ruas Tol Cibitung-Cilincing: Diskon 12%-44% khusus Golongan II-V hingga 30 April 2026.

Daftar 29 Ruas Tol yang Menerapkan Diskon

Sebanyak 29 ruas tol di Indonesia akan memberlakukan potongan tarif selama periode Lebaran 2026. Berikut adalah daftar lengkapnya:

No Nama Ruas Tol 1 Tol Tangerang - Merak 2 Tol Jakarta - Cikampek & MBZ 3 Tol Cikampek - Palimanan 4 Tol Palimanan - Kanci 5 Tol Kanci - Pejagan 6 Tol Pejagan - Pemalang 7 Tol Pemalang - Batang 8 Tol Batang - Semarang 9 Tol Semarang ABC 10 Tol Bakauheni - Terbanggi Besar 11 Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayuagung 12 Tol Kayuagung - Palembang 13 Tol Indralaya - Prabumulih 14 Tol Pekanbaru - Dumai 15 Tol Pekanbaru - Bangkinang - Koto Kampar 16 Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa 17 Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi 18 Tol Indrapura - Kisaran 19 Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat 20 Tol Sigli - Banda Aceh (Seksi 2-6) 21 Tol Cipularang & Padaleunyi 22 Tol Cisumdawu 23 Tol Krian - Legundi - Bunder 24 Tol Cimanggis - Cibitung 25 Tol Kelapa Gading - Pulo Gebang 26 Tol Becakayu 27 Tol Cibitung - Cilincing

Strategi Mengurai Kemacetan

Dody Hanggodo menjelaskan bahwa penerapan diskon ini bertujuan untuk menghindari penumpukan kendaraan pada hari puncak arus mudik dan balik. Dengan adanya insentif berupa potongan harga, diharapkan masyarakat terdorong untuk melakukan perjalanan lebih awal.

"Kami berharap distribusi arus kendaraan menjadi lebih merata sehingga beban di jalan nasional dapat berkurang signifikan," tutupnya. (Ant/E-4)