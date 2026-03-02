Menteri PU Pastikan Diskon Tarif Tol Lebaran 2026 Berlaku Empat Hari, Cek Jadwal dan Daftar Ruasnya

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, resmi memastikan pemberlakuan diskon tarif tol selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2026. Kebijakan ini diterapkan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas saat Idulfitri 1447 H.
Diskon tarif tol akan berlaku selama empat hari, yang terbagi menjadi dua hari pada periode arus mudik dan dua hari pada periode arus balik.
"Secara umum, waktu penerapan diskon tarif tol akan dilaksanakan selama empat hari pada tanggal 15 sampai dengan 16 Maret 2026 untuk arus mudik, dan 26 sampai dengan 27 Maret 2026 untuk arus balik," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/3).
Pemerintah menetapkan potongan tarif sebesar 30% untuk seluruh golongan kendaraan. Namun, pengguna jalan harus memperhatikan syarat-syarat berikut agar mendapatkan potongan harga:
Meskipun jadwal umum ditetapkan pada 15-16 Maret dan 26-27 Maret, beberapa ruas tol memiliki jadwal berbeda sebagai berikut:
Sebanyak 29 ruas tol di Indonesia akan memberlakukan potongan tarif selama periode Lebaran 2026. Berikut adalah daftar lengkapnya:
|No
|Nama Ruas Tol
|1
|Tol Tangerang - Merak
|2
|Tol Jakarta - Cikampek & MBZ
|3
|Tol Cikampek - Palimanan
|4
|Tol Palimanan - Kanci
|5
|Tol Kanci - Pejagan
|6
|Tol Pejagan - Pemalang
|7
|Tol Pemalang - Batang
|8
|Tol Batang - Semarang
|9
|Tol Semarang ABC
|10
|Tol Bakauheni - Terbanggi Besar
|11
|Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayuagung
|12
|Tol Kayuagung - Palembang
|13
|Tol Indralaya - Prabumulih
|14
|Tol Pekanbaru - Dumai
|15
|Tol Pekanbaru - Bangkinang - Koto Kampar
|16
|Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa
|17
|Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi
|18
|Tol Indrapura - Kisaran
|19
|Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat
|20
|Tol Sigli - Banda Aceh (Seksi 2-6)
|21
|Tol Cipularang & Padaleunyi
|22
|Tol Cisumdawu
|23
|Tol Krian - Legundi - Bunder
|24
|Tol Cimanggis - Cibitung
|25
|Tol Kelapa Gading - Pulo Gebang
|26
|Tol Becakayu
|27
|Tol Cibitung - Cilincing
Dody Hanggodo menjelaskan bahwa penerapan diskon ini bertujuan untuk menghindari penumpukan kendaraan pada hari puncak arus mudik dan balik. Dengan adanya insentif berupa potongan harga, diharapkan masyarakat terdorong untuk melakukan perjalanan lebih awal.
"Kami berharap distribusi arus kendaraan menjadi lebih merata sehingga beban di jalan nasional dapat berkurang signifikan," tutupnya. (Ant/E-4)
