Masih Super Langka! Harga BBM Shell Ikut Naik Mulai 1 Maret 2026

Harga BBM Shell naik mulai 1 Maret 2026(Dok. Antara)

MEMASUKI periode 1 Maret 2026, sejumlah badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM) resmi melakukan penyesuaian harga jual produk nonsubsidi. Kenaikan harga ini terjadi pada SPBU Pertamina maupun swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo.

Berdasarkan informasi resmi dari laman Shell Indonesia, harga BBM jenis Shell Super (RON 92) mengalami kenaikan menjadi Rp12.390 per liter dari sebelumnya Rp12.050 pada Februari 2026. Namun, kenaikan harga ini diiringi dengan kondisi stok yang masih langka di sejumlah titik.

Stok Shell Super Kosong di Jabodetabek

Hingga awal Maret 2026, kelangkaan stok BBM di SPBU Shell masih terus berlanjut, terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Baca juga : Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Oktober 2025 Beserta Shell, bp, dan Vivo

Banyak konsumen melaporkan bahwa SPBU berlogo kerang kuning tersebut hanya menyediakan varian diesel, sementara jenis bensin seperti Shell Super, V-Power, dan V-Power Nitro+ terpantau kosong.

Pihak manajemen Shell Indonesia mengungkapkan bahwa saat ini stok Shell Super yang stabil hanya tersedia di wilayah Jawa Timur. Kelangkaan ini diduga terkait dengan proses administrasi kuota impor BBM tahun 2026 yang masih dalam tahap koordinasi dengan pemerintah.

Catatan: Karena kelangkaan stok, Shell hanya memperbarui harga untuk dua jenis produk, yakni Shell Super (Rp12.390/liter) dan Shell V-Power Diesel yang naik signifikan menjadi Rp14.620 per liter.

Baca juga : Bahlil Minta Pertamina Tingkatkan Layanan dan Kualitas Produk

Daftar Harga BBM Pertamina per 1 Maret 2026

PT Pertamina (Persero) juga mengumumkan pembaruan harga untuk wilayah Jabodetabek. Berbeda dengan Shell yang mengalami kendala stok, pasokan Pertamina terpantau relatif aman di berbagai jaringan SPBU.

Berikut adalah rincian harga BBM Pertamina terbaru di wilayah Jabodetabek:

Pertamax (RON 92): Rp12.300 per liter (Naik dari Rp11.800)

Pertamax Green (RON 95): Rp12.900 per liter (Naik dari Rp12.450)

Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.100 per liter (Naik dari Rp12.700)

Dexlite (CN 51): Rp14.200 per liter (Naik dari Rp13.250)

Pertamina Dex (CN 53): Rp14.500 per liter (Naik dari Rp13.500)

Untuk harga BBM penugasan dan subsidi, pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga. Pertalite tetap dijual seharga Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter.

Perbandingan Harga BBM Nonsubsidi Maret 2026

Jenis BBM (RON 92) Harga per Liter Pertamax (Pertamina) Rp12.300 Shell Super (Shell) Rp12.390 BP 92 (BP-AKR) Rp12.390 Revvo 92 (Vivo) Rp12.390

Penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar Rupiah. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi ketersediaan stok melalui aplikasi resmi masing-masing operator SPBU. (Ant/Z-10)