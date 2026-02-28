Kota Kasablanka Catat Prestasi di Industri Ritel

Kota Kasablanka raih penghargaan bergengsi dalam ajang Indonesia Top Achievements of the Year (ITAY) 2026 yang digelar di Grand Studio Metro TV, Jakarta Barat.(Dok ITAY)

KOTA Kasablanka (Kokas), yang dikelola oleh PT Elite Prima Hutama, menyabet prestasi nasional dengan meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang Indonesia Top Achievements of the Year (ITAY) 2026 yang digelar di Grand Studio Metro TV, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

Mall Kota Kasablanka dianugerahi Best Mall of The Year 2026 serta Excellence in Event & Visitor Experience 2026. Kedua penghargaan tersebut diterima langsung oleh Agung Gunawan selaku General Manager PT Elite Prima Hutama (Kota Kasablanka). Dewan juri ITAY menilai Kota Kasablanka menunjukkan performa unggul dan konsisten di tengah dinamika industri ritel modern.

Penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah indikator utama. Antara lain tingkat okupansi tenant yang stabil dan kompetitif, kurasi brand internasional dan nasional unggulan, tingginya jumlah kunjungan (foot traffic) sepanjang tahun, konsistensi menghadirkan event berskala nasional dan internasional, dan lainnya.

Acara ITAY 2026 dibuka oleh Suryopratomo selaku Komisaris Metro TV dan dihadiri tokoh nasional, pimpinan korporasi, serta pelaku industri kreatif. Dalam penilaian terkait penghargaan ini, salah satu juri, Prof. Dr. Martani Huseini, DEA, menyampaikan, industri ritel membutuhkan inovasi berkelanjutan.

"Kota Kasablanka membuktikan pengalaman pengunjung dan kualitas event adalah kunci mempertahankan daya saing," terangnya.

Founder ITAY Arief Hidayat Thamrin menambahkan, penghargaan ini diberikan kepada institusi yang mampu menghadirkan transformasi nyata.

"Kota Kasablanka tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi pusat aktivitas, hiburan, dan komunitas urban," nilainya.

Kota Kasablanka merupakan salah satu pusat perbelanjaan premium di Jakarta yang dikenal dengan konsep one-stop lifestyle destination. Penghargaan ITAY 2026 semakin menegaskan posisi Kota Kasablanka sebagai destinasi retail dan lifestyle yang inovatif, kompetitif, dan berorientasi pada pengalaman pengunjung. (E-4 )