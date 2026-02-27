Perkuat Kepercayaan Pasar, Era Indonesia Jadi Agensi Properti Terbaik 2026

Era Indonesia raih penghargaan bergensi sebagai Best Property Agency of the Year 2026 dalam ajang Indonesia Top Achievements of the Year (ITAY) 2026 yang digelar di Grand Studio Metro TV.(Dok Era Indonesia )

KOMITMEN terhadap profesionalisme agen, sistem franchise modern, dan transformasi digital di industri properti mengantarkan PT Era Graha Realty Tbk (Era Indonesia) meraih penghargaan bergensi sebagai Best Property Agency of the Year 2026 dalam ajang Indonesia Top Achievements of the Year (ITAY) 2026 yang digelar di Grand Studio Metro TV. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Darmadi Darmawangasa, President Director Era Indonesia, mewakili manajemen dan jaringan agen di seluruh Indonesia.

Rasional penilaian meliputi jaringan kantor dan agen yang tersebar luas di berbagai kota besar, sistem pelatihan dan sertifikasi agen yang terstandarisasi, volume listing dan transaksi properti yang signifikan, pemanfaatan digital marketing dan platform pemasaran modern, serta kontribusi terhadap peningkatan kepercayaan konsumen dalam transaksi properti.

Model bisnis ERA dinilai tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jaringan, tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM dan perlindungan konsumen dalam industri properti. Acara ITAY 2026 dibuka oleh Suryopratomo, Komisaris Metro TV, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya transformasi dalam dunia usaha.

“Tema ITAY tahun ini adalah Transformation for Reinventing Indonesia. Institusi yang mampu membangun sistem profesional dan adaptif terhadap perubahan pasar patut mendapatkan apresiasi," ujarnya dalam keterangan resmi.

Salah satu dewan juri, Ricardi S. Adnan berpandangan Era Indonesia mampu membangun sistem yang menstandarkan profesi agen properti.

"Profesionalisme dan tata kelola menjadi faktor penting dalam keputusan dewan juri," katanya.

Founder ITAY Arief Hidayat Thamrin menambahkan, penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang menunjukkan kombinasi antara prestasi, inovasi, dan kontribusi nyata terhadap industrinya.

"Era Indonesia memenuhi kriteria tersebut," sebutnya.

Penghargaan ITAY 2026 ditetapkan melalui proses seleksi dan diskusi panel dewan juri independen yang terdiri dari akademisi dan praktisi nasional. Penilaian mengacu pada lima kriteria utama, yakni Prestasi, Inovasi, Transformasi, Kompetensi Inti, dan Kontribusi, dengan pendekatan berbasis data dan dampak industri.

PT Era Graha Realty Tbk (Era Indonesia) merupakan salah satu perusahaan agen properti terkemuka di Indonesia yang mengembangkan sistem franchise modern dengan dukungan pelatihan agen profesional dan strategi pemasaran digital. Dengan jaringan luas dan standar operasional yang terstruktur, Era Indonesia terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas industri properti nasional. (E-4)