Ramadan, Jasa Tirta II Perkuat Konsolidasi Internal

(MI/HO)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Perum Jasa Tirta II secara resmi memulai rangkaian kegiatan Safari Ramadan di empat wilayah kerjanya. Selain menjadi agenda rutin tahunan, program ini diproyeksikan sebagai momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan sinergi antarunit, serta menegaskan komitmen sosial perusahaan kepada masyarakat luas.

"Safari Ramadan bukan hanya kegiatan berbagi, tetapi juga untuk memperkuat soliditas organisasi dan menyelaraskan langkah-langkah seluruh unit kerja guna memastikan pengelolaan air berjalan optimal, berkelanjutan, dan akuntabel," ujar Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Imam Santoso.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Imam Santoso, menegaskan bahwa Safari Ramadan tahun ini memiliki esensi yang lebih dalam dari sekadar seremonial keagamaan. Kegiatan ini menjadi wadah krusial bagi seluruh unit kerja untuk menyelaraskan langkah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Imam menjelaskan bahwa koordinasi yang kuat antarunit sangat diperlukan untuk menjaga integritas perusahaan. Hal ini bertujuan memastikan pengelolaan sumber daya air tetap berjalan optimal, berkelanjutan, dan akuntabel di bawah koordinasi yang lebih erat dan transparan.

Rangkaian perdana Safari Ramadan dilaksanakan di Masjid As Salam, Kantor Pusat Perum Jasa Tirta II, Purwakarta, Jawa Barat, pada Kamis (26/2) sore. Acara tersebut diisi dengan tausiyah keagamaan untuk memperdalam makna ibadah di bulan suci yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian santunan serta buka puasa bersama.

Kegiatan di pusat ini dihadiri oleh jajaran Dewan Pengawas, Dewan Direksi, serta insan Perum Jasa Tirta II dari berbagai unit, termasuk Unit Wilayah IV, Unit Pengelola Program Manfaat Langsung (UPPML), serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Kehadiran pimpinan perusahaan menjadi simbol dukungan terhadap penguatan nilai spiritual di lingkungan kerja.

Rangkaian kegiatan Safari Ramadan selanjutnya dilaksanakan di Kantor Balai Unit Wilayah III Subang pada 3 Maret. Kegiatan ini akan melibatkan Unit Wilayah II (Karawang), Unit Wilayah III, serta Unit Wilayah V (Cirebon).

Lantas kegiatan ketiga pada 6 Maret di Kantor Balai Unit Wilayah I Bekasi, yang akan dihadiri oleh Unit Wilayah I, Unit Kerja Khusus (UKK) SPAM Regional, serta anak perusahaan Perum Jasa Tirta II, PT Jasa Tirta Luhur (PT JTL). Safari Ramadan akan ditutup pada 11 Maret di Kantor Balai Unit Wilayah VI Serang, dengan melibatkan Unit Wilayah VI dan Unit Wilayah VII (Lampung). (Ant/I-2)