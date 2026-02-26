Kehadiran Ritel Premium Dituntut Hadirkan Nilai Lebih Untuk Pelanggan

Retail premium.(Dok. Istimewa)

PERKEMBANGAN ritel premium di Indonesia kian masif seiring dengan perubahan perilaku konsumen urban yang semakin selektif. Menjawab tren tersebut, Ranch Market melakukan transformasi salah satu gerainya di Pondok Indah Mall 5 (PIM 5).

Chief Marketing & Merchandising Officer Ranch Market, Elsa Dian Trifani, menyatakan pembaruan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat posisi perusahaan di segmen ritel premium.

"Pembaruan gerai tidak hanya berfokus pada tampilan, tetapi juga pada bagaimana sebuah supermarket dapat memberikan nilai lebih bagi pelanggan," kata Elsa, Rabu (25/2).

Menurutnya, konsep baru menghadirkan supermarket yang lebih terkurasi, nyaman, dan inspiratif dalam berbelanja. Hal ini merespons perubahan ekspektasi konsumen yang tidak hanya mencari produk berkualitas, tetapi juga pengalaman belanja yang efisien dan mendukung gaya hidup modern.

Ranch Market juga melakukan penataan ulang alur belanja untuk meningkatkan kenyamanan, sekaligus memperkuat diferensiasi melalui kurasi produk yang lebih terarah.

Dalam transformasi tersebut, Ranch Market kembali menghadirkan Ranch Kitchen di dalam gerai. Kehadiran fasilitas ini memungkinkan pelanggan tidak hanya berbelanja, tetapi juga menikmati sajian makanan berkualitas langsung di lokasi.

Selain belanja langsung di toko, produk Ranch Market juga tersedia melalui platform Blibli dengan layanan pengiriman cepat serta fitur click & collect untuk memberikan fleksibilitas.

Melalui transformasi gerai PIM 5, Ranch Market menegaskan komitmennya menghadirkan ritel premium yang mengutamakan kualitas produk, kenyamanan, dan pengalaman belanja yang relevan bagi masyarakat urban.