Neraca Dagang Surplus, tapi Industri masih Diuji Tekanan Biaya

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$4,18 miliar atau Rp68,79 triliun pada Juli 2025 sebagai capaian positif yang sekaligus memperpanjang rekor surplus 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Namun, di balik tren surplus tersebut, industri dalam negeri masih menghadapi tantangan serius, terutama tekanan biaya impor.

Penguatan dolar AS disebut mendorong kenaikan harga bahan baku impor, sehingga perusahaan terpaksa menyesuaikan harga output untuk menjaga margin.

“Meskipun surplus perdagangan berkelanjutan, dan ekspansi PMI manufaktur memberi sinyal pemulihan industri, daya tahannya masih diuji oleh tekanan biaya impor,” kata Josua kepada Media Indonesia, Senin (1/9).

Tantangan lain termasuk potensi pelemahan konsumsi domestik, serta risiko eksternal dari gejolak harga komoditas dan ketidakpastian global. Untuk menjaga keberlanjutan surplus, Josua menekankan pentingnya memperkuat industri pengolahan berorientasi ekspor dan stabilitas daya beli masyarakat.

Secara umum, Josua menilai surplus perdagangan Juli 2025 menunjukkan daya saing ekspor nonmigas yang tetap kuat, terutama dari industri pengolahan dan komoditas pertanian, meski ekspor migas menurun. Sementara itu, impor barang konsumsi melambat, namun impor barang modal meningkat.

"Ini menandakan kebutuhan investasi yang mendukung perluasan dan efisiensi produksi," ucapnya.

Sinyal pemulihan industri terlihat dari PMI Manufaktur Indonesia yang kembali ke zona ekspansi, naik ke 51,5 pada Agustus 2025, setelah lima bulan sebelumnya berada di bawah 50. Peningkatan output dan pesanan baru, termasuk ekspor, menandakan permintaan domestik maupun internasional mulai menguat. Perusahaan, kata Josua, merespons dengan menambah tenaga kerja dan aktivitas pembelian input.

"Ini menunjukkan surplus dagang kali ini tidak hanya ditopang harga komoditas. tetapi juga oleh pemulihan sektor manufaktur," imbuhnya.

Dari sisi domestik, Josua mewanti-wanti pelemahan domestik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,08% pada Agustus 2025. Indeks Harga Konsumen (IHK) anjlok dari 108,60 pada Juli menjadi 108,51 di Agustus. Deflasi ini terdorong oleh pangan dan biaya perawatan pribadi.

"Kondisi ini menandakan risiko pelemahan daya beli, khususnya kelompok menengah bawah yang membatasi permintaan domestik ke depan," pungkasnya. (E-3)