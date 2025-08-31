Fun Run dan Bantuan CSR Bukti Komitmen Hadirkan Hunian Berkualitas

PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) merayakan usia ke-10 tahun dengan menggelar fun run di kawasan Familia Urban, Bekasi, Minggu (31/8).(Dok.TKPP)

PT Timah Karya Persada Properti (TKPP), anak usaha PT Timah Tbk di sektor properti, merayakan usia ke-10 tahun dengan menggelar fun run di kawasan Familia Urban, Bekasi, Minggu (31/8). HUT ke-10 TKPP mengusung tema PerfectlyStronger, yang menggambarkan visi TKPP untuk menjadi developer properti tepercaya dan berkelanjutan yang tumbuh bersama masyarakat.

Fun run yang diikuti ribuan peserta ini menjadi simbol kebersamaan, gaya hidup sehat, sekaligus wujud apresiasi kepada masyarakat dan konsumen yang telah mendukung perjalanan TKPP selama satu dekade. Selain fun run, rangkaian kegiatan HUT ke-10 TKPP juga diwarnai dengan hiburan, doorprize hingga grandprize. Untuk mendukung UMKM lokal, TKPP juga menggelar bazar komunitas dan tenant perumahan.

Dalam momen ini, TKPP juga menyalurkan program CSR berupa 10 kursi roda dan paket sembako bagi Yayasan Onkologi Anak Indonesia serta Yayasan Pembinaan Anak Cacat.

Komisaris TKPP Luh Nyoman Puspa Dewi mengatakan, peringatan HUT ini bukan hanya menjadi momentum untuk merayakan perjalanan perusahaan di bidang properti, tetapi juga untuk merefleksikan komitmen dalam memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan.

Ia menambahkan, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang properti, TKPP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada pembangunan sosial yang berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa pertumbuhan perusahaan akan semakin kuat apabila sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kegiatan sosial dan kebersamaan pada hari ini sekaligus medium untuk mengenalkan produk TKPP yang menghadirkan hunian berkualitas bagi masyarakat,” ucapnya.

KEMBANGKAN DUA KAWASAN

Sejak berdiri, TKPP telah mengembangkan dua kawasan utama yaitu Familia Urban di Bekasi dan Payon Ponca di Cirendeu, Tangerang Selatan. Mengoptimalkan land bank seluas 176 hektare, TKPP menghadirkan hunian yang bukan hanya layak huni, tetapi juga bernilai investasi jangka panjang.

Kawasan Familia Urban dirancang sebagai kota mandiri dengan konsep walkable neighbourhood, ruang terbuka hijau, pedestrian rindang, serta fasilitas lengkap seperti area komersial, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan rekreasi. Lokasinya pun strategis karena dekat dengan tujuh akses tol, bebas banjir, dan terhubung dengan berbagai moda transportasi.

Dalam kurun waktu 10 tahun, TKPP berhasil meluncurkan 10 klaster dan area komersial, termasuk klaster terbaru Alexandrite yang dirilis pada 2025. Mengusung konsep Modern European dengan filosofi Beauty of Balance, Alexandrite menghadirkan hunian premium selaras dengan alam.

Untuk merayakan HUT ke-10, TKPP memberikan promo spesial September 2025 berupa 10 juta all in tanpa DP, bebas PPN 100%, BPHTB, AJB, BBN, PPJB, IPL enam bulan, internet tiga bulan, hingga hadiah tambahan seperti kitchen set, AC, motor listrik, TV 70 inci, kulkas, dan logam mulia 5 gram.

MOMENTUM TUMBUH KUAT

Direktur Utama TKPP, Abdul Kamaroes menyampaikan bahwa usia satu dekade menjadi momentum untuk semakin kuat dan tumbuh berkelanjutan. “Perayaan HUT ini bukan hanya refleksi perjalanan, tetapi juga komitmen kami untuk terus menghadirkan hunian modern, ramah lingkungan, dan bernilai investasi. Fun run menjadi simbol kebersamaan, gaya hidup sehat, sekaligus bentuk apresiasi kami kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur TKPP, Candra Hadiqadriman menambahkan TKPP terus berkomitmen untuk menghadirkan hunian yang berkualitas dan berkelanjutan dan harga yang kompetitif. “Sektor properti memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. PT TKPP akan terus mengembangkan portofolio real estate yang berkelanjutan dan terintegritasi," tuturnya.

Salah satu peserta fun run dan juga penghuni Familia Urban, Hastiko menceritakan tinggal di Famili Urban sangat menyenangkan karena lingkungan yang baik. "Sangat menyenangkan tinggal di Familia urban karena lingkungan yang baik, guyub dan tenang. Untuk kualitas produk di klaster kami Darmawangsa menurut saya kualitasnya sudah baik," imbuh Hastiko.

Dirinya juga senang dengan adanya kegiatan fun run HUT ke-10 TKPP karena memberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan penghuni lainnya. "Saya sangat senang dengan adanya acara ini karena kita bisa mengenal warga dari klaster lain dan acaranya banyak doorprize-nya. Semoga TKPP menjadi perusahaan properti yang lebih baik lagi, dan bisa menambah klaster lain," ucap Hastiko. (E-2)