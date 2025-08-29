Headline
Ihfa Firdausya
29/8/2025 17:02
Watsons Indonesia Kembali Raih Penghargaan Health & Beauty Retail of The Year 2025
Watsons Indonesia kembali meraih penghargaan Health & Beauty Retail of The Year 2025 di Indonesia.(Dok.Istimewa)

WATSONS Indonesia kembali meraih penghargaan Health & Beauty Retail of The Year 2025 di Indonesia. 

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia pada rangkaian acara Indonesia Retail Summit & Expo 2025 yang diselenggarakan oleh Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang berlangsung di Swisotel Pantai Indah Kapuk, Jakarta pada 27-28 Agustus 2025 . 

Penghargaan ini diterima Managing Director Watsons Indonesia, Lilis  Mulyawati. Capaian ini semakin istimewa karena menjadi kali kedua berturut-turut Watsons Indonesia menerima penghargaan serupa, yakni pada 2024 dan 2025. Lebih dari itu, momen ini menjadi kado berharga yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun Watsons Indonesia ke-19 pada September mendatang. 

Dalam sambutannya, Lilis Mulyawati mewakili  Watsons Indonesia berterima kasih kepada jajaran Hippindo, termasuk Ketua Umum Budihardjo Iduansjah, Wakil Ketua Umum Fetty Kwartati, serta Sekretaris Jenderal sekaligus Ketua Panitia Indonesia Retail Summit & Expo 2025 Haryanto Pratantara, atas dukungan dan kontribusi yang diberikan kepada Watsons.  

“Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh tim Watsons Indonesia, pelanggan setia, serta para mitra yang senantiasa memberikan dukungan. Bersama, kita akan terus tumbuh lebih kuat dan menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Lilis.  (E-2)

 



Editor : Heryadi
