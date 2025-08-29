Dana Pensiun Uhamka Raih Penghargaan ADPI Award 2025

Ilustrasi(Dok Uhamka)

DANA Pensiun Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (Uhamka) berhasil meraih peringkat kedua dalam ajang bergengsi ADPI Award 2025 untuk kategori Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti (PPPM) dengan Aset Kelola di bawah Rp500 miliar.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi bagi dana pensiun di Indonesia yang mampu menunjukkan kinerja unggul, tata kelola yang baik, serta inovasi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan industry.

Tahun ini sendiri, ADPI membagi penghargaan ke dalam empat kluster kategori, diantaranya Dana Pensiun PPMP dengan Aset Kelola > Rp500 miliar, Dana Pensiun PPPM dengan Aset Kelola < Rp500 miliar, Dana Pensiun PPIP dengan Aset Kelola > Rp500 miliar, Dana Pensiun PPIP dengan Aset Kelola < Rp500 miliar.

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh mencakup empat aspek utama: investasi, operasional, pendanaan, dan tata kelola dana pensiun. Evaluasi dilakukan berdasarkan data per Desember 2024 dan Semester I Tahun 2025, sehingga mencerminkan kinerja terkini dari masing-masing dana pensiun.

Direktur Dana Pensiun Uhamka, Faizal Ridwan, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, pengelolaan dana pensiun harus memperhatikan tata Kelola hingga sistem operasional yang objektif.

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dalam memastikan tata kelola, investasi, dan operasional Dana Pensiun UHAMKA selalu berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada keberlanjutan. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan layanan demi kesejahteraan peserta,” ujarnya dilansir dari keterangan resmi, Jumat (30/8).

Rektor Uhamka, Prof. Gunawan Suryoputro, mengapresiasi capaian yang diraih oleh Dana Pensiun Uhamka. Capaian ini bukan hanya prestasi bagilembaga, tetapi juga wujud nyatakomitmen Uhamka dalam mengelola dana pensiun secara profesional, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

"Tentu semua berharap semoga Dana Pensiun Uhamka dapat terus memperkuatkontribusinya, baik untuk kesejahteraanpeserta maupun bagi penguatan ekosistemdana pensiun nasional," lanjutnya.

Keberhasilan ini menegaskan komitmen Dana Pensiun Uhamka dalam mendukung tujuan jangka panjang perguruan tinggi sekaligus memberikan jaminan keberlanjutan bagi peserta. Dengan capaian ini, Dana Pensiun Uhamka optimis dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam penguatan ekosistemdana pensiun nasional. (H-2)