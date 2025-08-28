Jejak Kontribusi Membangun Infrastruktur Tanah Air

Ilustrasi(Dok LeichtMix)

DI momen istimewa bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, LeichtMix Premium Mortar, produk mortar (semen instan) asli Indonesia dari Broco Industries, menggaungkan semangat #BersamaMembangunTanahAir melalui TVC perdananya. Kampanye itu menjadi ajakan gotong royong membangun negeri melalui bangunan yang kokoh dan tahan lama demi masa depan Indonesia yang lebih kuat.



Selama lebih dari 50 tahun, Broco Industries telah konsisten menghadirkan material bangunan berkualitas yang digunakan dalam berbagai proyek strategis dan ikon nasional, melalui LeichtMix.



LeichtMix terbukti menjadi pilihan utama pada infrastruktur vital seperti Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan MRT Jakarta, hingga gedung-gedung ikonik seperti Telkom Landmark Tower dan Sahid Sudirman Center, serta berbagai hunian modern seperti Botanica Apartment dan Summarecon Serpong. Jejak kontribusi itu menjadi bukti nyata konsistensi LeichtMix dalam mendukung pembangunan bangsa.



“LeichtMix berkomitmen menjadi mitra tepercaya bagi kontraktor, pengembang, arsitek, dan masyarakat luas di seluruh Indonesia. Sebagai produk asli Indonesia, kami terus berinovasi menghadirkan solusi yang tidak hanya mendukung pembangunan Indonesia yang kokoh dan berdaya saing global, tetapi juga ramah lingkungan untuk mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan,” kata Direktur Utama LeichtMix Premium Mortar, Sarwono Sutrisno.



Project Manager sekaligus Kontraktor Senior di PT Cipta Dimensi Baja Nusantara yang berpengalaman membangun puluhan gedung tinggi di Indonesia, Ijlal Fashaldad, menegaskan pentingnya pengawasan, perencanaan, dan pemilihan material dalam menjaga kualitas bangunan.



“Bangunan yang kokoh dan tahan lama hanya bisa terwujud dengan pengawasan yang sesuai prosedur dan penggunaan material sesuai spesifikasi. Mutu material yang bagus sangat berpengaruh terhadap ketahanan. Mortar memiliki peran besar karena berpengaruh terhadap hasil sekaligus menghemat waktu dan biaya. Penting juga untuk memilih mortar yang berkualitas yaitu memiliki tekstur halus dan tidak bergumpal, sehingga hasil akhirnya lebih rapi, kokoh, dan presisi.”



"Pemilihan mortar tidak bisa dilakukan sembarangan karena sangat menentukan kekuatan dan kualitas bangunan. Dari pengalaman kami di lapangan, LeichtMix Premium Mortar mudah diaplikasikan dan hasilnya halus. Beberapa variannya juga cukup fleksibel untuk menjawab beragam kebutuhan proyek. Berdasarkan pengalaman tersebut, produk ini mampu mendukung terbangunnya konstruksi yang kokoh, termasuk pada sejumlah gedung besar di Indonesia seperti pabrik Mayora Jayanti seluas lebih dari 26 hektar yang hingga kini tetap terjaga kekuatannya," tambahnya.



Kualitas mortar menjadi salah satu faktor penentu dalam membangun konstruksi yang kokoh dan tahan lama. Mortar yang baik harus memiliki daya rekat tinggi, adukan yang homogen, memberikan hasil yang halus dan rapi, serta ketahanan terhadap cuaca. Standar itulah yang menjadi dasar LeichtMix dalam menghadirkan produk dengan mutu terjamin, melalui proses produksi modern dan sertifikasi internasional.



“Leichtmix Premium Mortar diproduksi dengan teknologi modern dari Eropa dan mengacu pada tiga standar mutu konstruksi paling berpengaruh di dunia, yaitu American Standard Test Method (ASTM), European Standard (EN), dan British Standard (BS). Artinya, kualitas LeichtMix sejajar dengan mortar premium yang digunakan di pasar global. Leichtmix juga mendapatkan sertifikasi Green Label Indonesia yang diakui oleh Global Ecolabelling Network (GEN) melalui penilaian ketat mulai dari bahan baku hingga proses produksi, sehingga terjamin memenuhi standar keberlanjutan internasional. LeichtMix adalah bukti nyata bahwa produk Indonesia mampu memberikan kualitas terbaik untuk pembangunan negeri," kata Manajer Pabrik LeichtMix Premium Mortar, Kawi Hendrasana.



Dengan kualitas berstandar global dan terbukti digunakan pada berbagai gedung prestisius di Indonesia, LeichtMix terus menggaungkan semangat gotong royong #BersamaMembangunTanahAir. (E-4)