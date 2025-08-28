Bangun Masa Depan Industri Bersama, LCI Gelar Customer Gathering

LOTTE Chemical Indonesia (LCI) menggelar customer gathering.(Dok.LCI)

LOTTE Chemical Indonesia (LCI) menyelenggarakan rangkaian customer gathering di dua kota besar, yakni Surabaya pada 22 Agustus dan Jakarta pada 27 Agustus 2025. Kegiatan ini dihadiri lebih dari seratus perusahaan pelanggan LCI dari berbagai sektor industri, termasuk industri material, otomotif, peralatan rumah tangga, pengemasan, dan berbagai sektor industri lainnya.

Mengusung tema Growing Together for a Better Tomorrow, customer gathering yang pertama kali diselenggarakan LCI ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan dengan para pelanggan, sekaligus menegaskan visinya untuk tumbuh bersama demi perkembangan industri dan ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, tahun 2025 menjadi tonggak bersejarah bagi LCI, seiring dengan dimulainya fase commissioning start-up dan proses produksi fasilitas naphtha cracker di Cilegon, Banten. Fasilitas ini menghasilkan produk petrokimia penting seperti etilena dan propilena yang merupakan bahan baku utama bagi berbagai sektor industri.

Beroperasinya fasilitas ini sekaligus mempertegas dukungan LCI terhadap prioritas strategis dan perekonomian nasional melalui pengurangan ketergantungan impor, mendorong kemandirian produk petrokimia, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat serta penguatan pengembangan industri hilir strategis.

APRESIASI PELANGGAN

Dalam sambutannya, President Director LOTTE Chemical Indonesia, Yim Dong Hee, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pelanggan yang telah mendukung perjalanan LCI. Menurutnya, pelanggan bukan hanya sekedar pembeli, namun mitra strategis dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih kuat dan tangguh.

“Sebagai pelaku utama di sektor hilir, para pelanggan mempunyai peran penting dalam mengolah bahan baku yang kami hasilkan menjadi produk yang menyentuh setiap aspek kehidupan sehari-hari. Keberhasilan LCI tidak hanya bertumpu pada teknologi dan kapasitas produksi, tetapi juga pada kekuatan kolaborasi dengan mitra dan pelanggan.” ujar Yim.

Sebagai salah satu pelanggan yang hadir, Woeidi Orso, Head of Operational - Plastic Bag Operation, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh LCI. Menurutnya, customer gathering ini menjadi sarana penting untuk memperkuat komunikasi dan membangun hubungan jangka panjang antara LCI dan pelanggannya.

“Kami percaya kedekatan ini akan membantu kami meningkatkan efisiensi dan daya saing di masa depan. Dan juga kami memandang LCI bukan sekadar pemasok bahan baku, tetapi mitra strategis yang mendorong pengembangan industri petrokimia nasional, yang mana sinergi ini sangat berarti bagi keberlangsungan ekosistem industri plastik hulu dan hilir di indonesia,” ujarnya.

DUKUNG PENGUATAN INDUSTRI

Sementara itu, Direktur Sales dari PT Bukitmega Masabadi, Osbert Baramuli, menilai Customer Gathering ini menjadi ajang penting untuk mengenal LCI lebih jauh dan bersama-sama mendukung penguatan industri nasional.

“Dengan LCI, dengan LOTTE, dengan teknologi baru dan expertisenya, saya rasa kita bisa mengembangkan industri barang jadi polipropilena lebih jauh ke depannya,” katanya.

Customer Gathering ini semakin memperkuat tekad LCI untuk tumbuh bersama pelanggan dalam membangun masa depan industri petrokimia yang tangguh dan berdaya saing. Pada saat yang sama, LCI menegaskan komitmennya untuk menjalin hubungan jangka panjang yang saling menguatkan dengan para pelanggan di berbagai sektor industri. (E-2)