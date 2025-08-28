Great Eastern Luncurkan Logo Baru sebagai Simbol Pertumbuhan

Pembaruan logo Great Eastern bukan sekadar perubahan tampilan visual, melainkan representasi nyata dari arah strategis yang lebih progresif.(Dok. Great Eastern)

GREAT Eastern resmi memperkenalkan pembaruan logo sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia perlindungan dan solusi keuangan terpercaya yang lebih modern, relevan, dan siap menghadapi masa depan. Logo baru ini mencerminkan evolusi identitas perusahaan serta melambangkan keberanian untuk bertransformasi, komitmen untuk terus bertumbuh, dan kesiapan melayani generasi masa kini dan mendatang.

Logo baru ini diperkenalkan dalam press conference bertajuk 'One Purpose for a Greater Journey' yang digelar bersama OCBC, mitra strategis utama Great Eastern, serta dua entitas Great Eastern di Indonesia yaitu Great Eastern Life Indonesia dan Great Eastern General Insurance Indonesia.

Pembaruan logo Great Eastern bukan sekadar perubahan tampilan visual, melainkan representasi nyata dari arah strategis yang lebih progresif. Elemen desain seperti ekor, kaki, surai, dan mata pada ikon singa menggambarkan keberanian, kepemimpinan, dan fokus masa depan.

Great Eastern memperkenalkan evolusi terbaru pada identitas visualnya melalui pembaruan motif singa yang kini tampil lebih tegas dan berwibawa. Desain baru ini mencerminkan kepemimpinan serta komitmen perusahaan dalam menjaga standar keunggulan.

Wordmark Great Eastern juga diperkuat dengan tipografi yang lebih tebal sebagai wujud keyakinan diri perusahaan. Sementara itu, tagline diperbarui menjadi 'An OCBC Company' yang menegaskan posisi Great Eastern sebagai bagian dari jaringan 'One Group' OCBC.

"Transformasi logo ini sejalan dengan tiga prioritas strategis perusahaan, yaitu solusi nasabah yang dipersonalisasi, layanan dan konsultasi berkualitas, serta organisasi dan budaya perusahaan," ucap Direktur Pemasaran Great Eastern Life Indonesia, Roy Hendrata Gozalie, dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (27/8).

Transformasi logo ini menjadi momentum untuk memperkuat misi meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks inklusi keuangan meningkat menjadi 80,51%. Namun, tingkat penetrasi asuransi di Indonesia masih relatif rendah dibanding negara lain di Asia Tenggara.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Great Eastern Life Indonesia telah meluncurkan Great Legacy Assurance pada bulan Maret lalu. Dalam lima bulan sejak diluncurkan, produk ini mencatat perolehan premi sebesar Rp14 miliar dan nilai uang pertanggungan mencapai lebih dari Rp173 miliar.

Produk ini hadir sebagai jawaban terhadap risiko inflasi dan ketidakpastian ekonomi yang dapat menggerus nilai warisan, dengan fitur unggulan seperti uang pertanggungan meningkat hingga 204% mulai tahun polis keenam, manfaat penyakit terminal, manfaat akhir asuransi, serta pilihan masa bayar premi yang fleksibel.

"Kami tidak hanya memperkenalkan sebuah produk, tetapijuga menghadirkan cara baru untuk mewariskan kesejahteraan secara berkelanjutan dan bermakna," ujar Roy.

Produk ini dapat diperoleh melalui jaringan kantor cabang OCBC di seluruh Indonesia, dan kini menjadi salah satu produk unggulan dalam portofolio perencanaan warisan yang komprehensif.

Sementara itu, Great Eastern General Insurance Indonesia meluncurkan Asuransi Semua Risiko Industri, solusi asuransi properti yang dirancang untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) menjaga keberlangsungan bisnis mereka dari berbagai risiko kerusakan fisik tempat usaha. Proteksi asuransi bagi UMKM di Indonesia semakin menjadi perhatian penting karena peran strategis sektor ini dalam perekonomian nasional.



"UMKM butuh perlindungan yang cepat, komprehensif, dan tanpa proses rumit. Produk ini dirancang khusus untukmenjawab kebutuhan itu," jelas Direktur Pemasaran Great Eastern General Insurance Indonesia, Linggawati Tok.

Dua produk unggulan ini, Great Legacy Assurance dan Asuransi Semua Risiko Industri, menjadi bukti nyata dari komitmen Great Eastern Indonesia dalam menghadirkan solusi perlindungan yang bernilai dan relevan bagi individumaupun pelaku usaha.

"Kami percaya setiap nasabah memiliki kebutuhan finansial yang berbeda dan ingin mendapatkan layanan dan produk yang sesuai dengan mudah. Melalui kolaborasi dengan Great Eastern Group, OCBC menawarkan solusi atas kebutuhan finansial dan perlindungan Nasabah yang dapat terpenuhi dalam satu ekosistem," imbuh Wealth Management & Funding Product Head OCBC, Vonny Wibowo. (Fal/E-1)