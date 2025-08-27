Solusi Pembiayaan Digital Hadir untuk Permudah UKM Raih Modal Usaha

Peluncuran Luna Capital Modal Xpress(Luna Pos)

Luna Capital Modal Xpress, sebuah layanan pinjaman digital terbaru hasil kreasi Luna Pos, bersama GoTyme Indonesia dan Danabijak, resmi diluncurkan hari ini, Rabu (27/8). Layanan btersebut menawarkan akses pendanaan hingga Rp500 juta bagi pelaku UKM di Indonesia yang memenuhi syarat.

CEO Luna Pos Abdullah Lewis mengungkapkan program tersebut hadir untuk menjawab tantangan klasik sektor usaha kecil dan menengah, yaitu kesulitan memperoleh modal usaha dengan cepat tanpa proses yang berbelit.

“Misi kami sejak awal adalah mengembangkan Sobat Luna dengan menjadi lebih dari sekadar penyedia sistem Pos. Kami ingin menjadi mitra bisnis sejati, membantu merchant kami mengelola operasional dengan efisien sekaligus mendapatkan modal untuk berkembang. Kami menghadirkan cara yang sederhana, transparan, dan cepat untuk mendapatkan pendanaan tanpa hambatan yang biasa mereka temui," ujar Abdullah melalui keterangan tertulis.

Baca juga : Kemenkop UKM Jalankan Program Unggulan untuk Dorong Penguatan Sektor Wirausaha

Melalui layanan itu, merchant dapat mengajukan aplikasi langsung lewat aplikasi kasir digital yang mereka gunakan, dengan waktu pengisian kurang dari 10 menit. Persetujuan diberikan secara instan, sementara dana cair maksimal dalam dua hari kerja.

Inisiatif ini dirancang agar pelaku usaha bisa lebih fokus menjalankan dan mengembangkan bisnis mereka. Menurut penyelenggara, tujuan utama program ini adalah menghadirkan proses pendanaan yang sederhana, transparan, dan cepat, sekaligus memberi kepastian regulasi agar UKM merasa aman dalam mengakses modal.

CEO GoTyme Indonesia, Tim Delahunty, menyambut baik kerja sama dengan Luna Pos. Ia mengatakan pihaknya selalu mencari mitra yang memiliki visi untuk memberdayakan UKM.

Baca juga : Indonesia dan Malaysia Sepakati Kerja Sama Penguatan UMKM

"Kemitraan ini memungkinkan kami menjangkau ribuan merchant aktif yang sudah menjadi penggerak ekonomi. Dengan Luna Capital Modal Xpress, kami dapat memberikan pembiayaan yang digital, praktis, dan tepat sasaran agar UKM bisa memanfaatkan peluang sekaligus menghadapi tantangan," tuturnya.

Dengan hadirnya solusi ini, UKM diharapkan tidak hanya lebih mudah mengakses modal kerja, tetapi juga dapat berkembang lebih cepat tanpa terjebak pada risiko pinjaman informal yang sering membebani. (E-3)