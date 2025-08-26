Lalamove Ride Catat Pertumbuhan Jumlah Perjalanan Hingga Tiga Digit Persen

Lalamove, platform on-demand delivery dan ride-hailing, mencatat tingginya permintaan terhadap layanan Lalamove Ride di kawasan dengan mobilitas tinggi.(Dok. Lalamove)

LALAMOVE, platform on-demand delivery dan ride-hailing, mencatat tingginya permintaan terhadap layanan Lalamove Ride di kawasan dengan mobilitas tinggi. Data internal perusahaan mencatat perjalanan Lalamove Ride sejak awal diluncurkan pada Agustus 2024 mencapai pertumbuhan jumlah perjalanan hingga tiga digit persen (yoy).

Dalam dua bulan terakhir, tiga wilayah titik penjemputan tertinggi untuk armada roda dua maupun armada roda empat berasal dari kawasan komersial, hunian hingga hub transit. Data tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan transportasi masyarakat tidak hanya terpusat di area bisnis, tetapi juga tersebar di kawasan hunian yang menjadi titik strategis aktivitas sehari-hari.

Dalam beberapa bulan terakhir, salah satu kawasan yang memiliki permintaan tinggi adalah Tanah Abang, kawasan yang dikenal sebagai pusat grosir terbesar di Asia Tenggara sekaligus memiliki stasiun besar yang menjadi jalur transit utama di Jakarta.

Kawasan lainnya seperti Kebayoran Baru juga muncul sebagai salah satu wilayah dengan permintaan tertinggi, karena perannya sebagai transit hub serta keberadaan destinasi populer seperti Blok M, Pasar Santa, dan Pasar Mayestik yang ramai dikunjungi keluarga maupun komunitas urban muda. Kedua contoh wilayah tersebut menggambarkan bagaimana Lalamove Ride berperan penting dalam memenuhi kebutuhan mobilitas beragam di kawasan yang memadukan aktivitas perdagangan, komuter, dan sosial di Jakarta.



Andito B Prakoso, Managing Director Lalamove Indonesia, mengatakan bahwa tren permintaan di Tanah Abang dan Kebayoran Baru menjadi gambaran bagaimana masyarakat semakin mengandalkan layanan ride-hailing untuk berbagai kebutuhan.

"Permintaan signifikan di Tanah Abang dan Kebayoran Baru menunjukkan bahwa kehadiran Lalamove Ride tidak hanya menjadi moda transportasi harian bagi pekerja, tetapi juga penunjang aktivitas keluarga, UMKM, serta masyarakat yang membutuhkan mobilitas di kawasan dengan intensitas aktivitas tinggi. Kami berkomitmen menghadirkan layanan yang efisien, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan transportasi seluruh lapisan masyarakat."

Data internal juga menunjukkan pola penggunaan yang menarik. Permintaan terhadap kendaraan roda dua seperti MotorRide dan MotorXL mencapai puncaknya pada hari kerja, terutama pada hari Jumat, yang mencerminkan tingginya penggunaan untuk kebutuhan perjalanan sehari-hari maupun aktivitas setelah jam kerja, dengan jam sibuk pada pukul 07.00–08.00 WIB dan 17.00–19.00 WIB.

Sementara itu, armada roda empat cenderung meningkat pada akhir pekan, yang menggambarkan tingginya penggunaan untuk aktivitas keluarga dan rekreasi. Bagi para mitra pengemudi, perbedaan pola ini membuka peluang optimalisasi pendapatan karena jam sibuk layanan ride-hailing berbeda dengan jam sibuk pengantaran barang, sehingga keduanya dapat saling melengkapi.

Selain mendukung pekerja, keberadaan Lalamove Ride juga memberikan dampak positif bagi UMKM. Fleksibilitas transportasi memungkinkan pelaku usaha melakukan mobilitas bisnis lebih efisien, mulai dari mengakses pasar, membeli bahan baku, hingga mendistribusikan produk. Dengan keunggulan berupa harga yang terjangkau, efisiensi waktu, dan kemudahan pemesanan, Lalamove Ride memperkuat perannya sebagai mitra mobilitas terpercaya di tengah dinamika perkotaan yang semakin kompleks.

Untuk memberikan manfaat lebih luas bagi pengguna, Lalamove menghadirkan beragam promo hingga 31 Agustus 2025 di wilayah Jabodetabek dan Bandung. Promo tersebut antara lain total diskon hingga Rp 65.000 melalui kode LALATRIP, potongan harga 50% dengan kode LALAHEMAT untuk perjalanan dari dan ke area tertentu, penawaran khusus akhir pekan melalui program LAWEEKEND, serta promo LASTASIUN berupa diskon hingga 90% untuk armada roda dua dan kupon diskon 20% untuk armada roda empat. (E-1)