Pasar Sambut Positif Hunian Segmen Mahasiswa

Ilustrasi(Dok PP)

PT PP Properti Tbk (PPRO) kembali mencatatkan kinerja impresif pada kuartal III tahun 2025. Seluruh unit Louvin Apartment Jatinangor berhasil terjual habis, menandakan tingginya minat pasar terhadap konsep hunian vertikal yang didesain khusus untuk kalangan mahasiswa.

Pencapaian ini mencerminkan respons positif dari masyarakat terhadap konsep student residence modern dan eksklusif yang diusung PPRO, meski sektor properti nasional masih berada dalam tekanan tantangan ekonomi. Keberhasilan tersebut sekaligus menegaskan posisi Louvin Apartment sebagai salah satu pilihan utama hunian mahasiswa di kawasan pendidikan strategis Bandung Timur.

Tak hanya menunjukkan performa bisnis yang solid, kesuksesan Louvin juga menjadi bukti meningkatnya permintaan akan hunian mahasiswa yang berkualitas dan memiliki nilai investasi jangka panjang. Konsep apartemen mahasiswa saat ini tak lagi dipandang sebatas tempat tinggal, melainkan sebagai aset prospektif.

Louvin Apartment terletak di lokasi yang dikelilingi oleh empat perguruan tinggi besar, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN). Dengan lebih dari 62.000 mahasiswa di area tersebut, Louvin memiliki daya tarik dan potensi pasar yang sangat besar, menjadikannya pilihan utama bagi mahasiswa maupun orangtua yang mencari hunian strategis.

PPRO juga terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian berkualitas dengan meningkatkan fasilitas di Louvin Apartment. Pada awal 2025, apartemen ini menambah fasilitas kolam renang semi-olympic dan gedung parkir bertingkat yang lebih luas. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi PPRO untuk memenuhi kebutuhan generasi muda yang menginginkan tempat tinggal yang nyaman, modern, dan menunjang gaya hidup aktif.

Selain lokasi yang unggul, Louvin juga menawarkan berbagai fasilitas premium seperti co-working space yang mendukung kegiatan belajar dan bekerja, warm pool untuk relaksasi, gym modern, serta sky garden di rooftop yang menawarkan pemandangan kawasan Jatinangor. Tersedia pula area komersial dengan berbagai tenant kuliner favorit, menjadikan Louvin sebagai hunian terpadu yang lengkap dalam satu kawasan.

Louvin Apartment dirancang bukan hanya sebagai tempat tinggal, melainkan ruang hidup yang menunjang produktivitas, kenyamanan, dan gaya hidup sehat mahasiswa masa kini.

"Sold out-nya semua unit di Louvin Apartment merupakan cerminan bahwa pasar merespons positif konsep hunian kami yang tidak hanya fungsional sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjanjikan sebagai instrumen investasi jangka panjang. Kami percaya, student residence seperti Louvin berperan penting dalam mendukung ekosistem pendidikan sekaligus memperkuat portofolio berkelanjutan PPRO yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan kebutuhan masa depan generasi muda," ujar Managing Director PPRO, Daniel Moeis, dalam keterangannya, Senin (25/8).

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan Louvin akan menjadi motivasi bagi PPRO untuk terus berinovasi dan mengembangkan proyek-proyek di lokasi strategis lainnya.

“Kami optimis, semangat keberhasilan Louvin akan menjadi benchmark bagi proyek-proyek kami lainnya yang mengedepankan kualitas, fungsi, dan keberlanjutan,” tutup Daniel.

Dengan keberhasilan seluruh unit Louvin Apartment terserap pasar, PPRO tengah menjajaki rencana pembangunan tower baru bekerja sama dengan calon investor, baik dari dalam negeri maupun internasional. Ini menjadi langkah lanjutan guna menjawab permintaan pasar yang tinggi di kawasan pendidikan tersebut.

Sebagai bentuk penghargaan kepada pelanggan sekaligus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG), PPRO meluncurkan program Super Sensational PPrize 2025. Melalui program ini, konsumen yang membeli unit PPRO sepanjang tahun 2025 berkesempatan memenangkan hadiah utama berupa satu unit mobil listrik BYD Seal dan satu unit BYD M6.

Pengundian hadiah akan dilakukan secara terbuka di akhir 2025 dengan melibatkan notaris dan pihak berwenang. Inisiatif ini menjadi bagian dari kampanye PPRO untuk mendorong gaya hidup ramah lingkungan serta meningkatkan loyalitas pelanggan. (E-4)