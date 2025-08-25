Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

Wisnu Arto Subari
25/8/2025 06:57
Pentingnya Revitalisasi Jembatan Timbang bagi Pelabuhan
(MI/HO)

REVITALISASI jembatan timbang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur dan menunjang layanan yang lebih akurat, cepat, dan terpercaya di lingkungan pelabuhan

Menurut General Manager Pelindo Regional 2 Banten, Benny Ariadi, pengerjaan itu berorientasi terhadap peningkatan layanan kepada pelanggan. Ini dibahas dalam acara diskusi dan silaturahmi bersama pelanggan, baru-baru ini. 

"Forum ini menjadi ruang bagi kami untuk mendengar langsung voice of customer. Sinergi yang terjalin bukan hanya soal bekerja bersama, tetapi tumbuh bersama demi mendukung kelancaran rantai pasok nasional," kata Benny dalam keterangan tertulis, Senin (24/8).

Acara silaturahmi dan diskusi ini turut mengundang 44 pelanggan yang terdiri dari pemilik kargo, ekspedisi muatan kapal laut (EMKL), dan perusahaan bongkar muat (PBM). Sinergi yang dilakukan Pelindo Group dilakukan untuk saling bertumbuh bersama pelanggan untuk melangkah maju demi mendukung kelancaran rantai pasok nasional. 

Direktur Utama PTP Nonpetikemas Indra Hidayat Sani menambahkan, forum silaturahmi dan diskusi ini juga dilakukan guna memastikan setiap kebutuhan pelanggan terjawab dengan layanan yang lebih baik. (I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
