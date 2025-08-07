Transformasi Operasi Pelindo Turunkan Biaya Logistik

Aktivitas di Makassar New Port(Usman Kansong)

PELINDO terus melakukan transformasi operasi. Transformasi operasi tersebut dilakukan dengan integrasi sistem kontrol lalu lintas dan keamanan (traffic and safety control) pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia.

Di ruang kontrol lalu lintas dan keamanan pelabuhan di Makassar New Port, misalnya, segala aktivitas bongkar muat peti kemas di sejumlah pelabuhan di Indonesia Timur, termonitor. Nomor peti kemas, pemilik, kapal pengangkut, dan segala hal terkait termonitor secara digital.

Transformasi operasi meningkatkan aktivitas bongkar muat. Di Pelabuhan Makassar sebelum ada transformasi operasi, jumlah kontainer yang dibongkar muat satu crane (box ship hour) hanya 20. Setelah transformasi, operasi box ship hour meningkat menjadi rata-rata 34 dan tertinggi 63. Transformasi operasi menurunkan waktu bersandar di pelabuhan (stay hour). Sebelumnya, di Pelabuhan Makassar operasi stay hours rata-rata 38. Setelah transformasi operasi, stay hours turun menjadi 22.

"Biaya pelabuhan kapal-kapal dan biaya logistik jadi berkurang signifikan. Harga barang-barang di Indonesia Timur jadi lebih murah," kata Direktur Operasi PT Pelindo Terminal Petikemas, Muarif, dalam media gathering di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/8).

Dalam kesempatan tersebut Pelindo memperlihatkan ruang traffic dan safety control di Makassar New Port. Ruang traffic dan safety control ini terhubung dengan sejumlah pelabuhan di Indonesia Timur seperti Pelabuhan Ambon, Kupang, Merauke, Jayapura.

Sebagai Hub

Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas M. Adjie mengatakan Pelindo meningkatkan fasilitas Makassar New Port melalui transformasi operasi. Tujuannya ialah menarik perusahaan kapal pengangkut barang ekspor impor untuk menggunakan Makassar New Port.

"Selama ini mereka bongkar muat di Pelabuhan Surabaya. Barang dari atau ke arah utara, misalnya Tiongkok, Korea, Jepang, bisa menjadikan Makassar sebagai hub. Selama ini mereka menjadikan Surabaya sebagai hub," tuturnya.

Pada Kamis (7/8), Kapal Meratus yang mengangkut rumput laut dalam peti kemas siap bertolak ke Xiamen, Tiongkok.(M-2)