Cara Menentukan Berapa Banyak Uang Cash yang Harus Disimpan: Saran Ahli

Menentukan jumlah uang cash yang harus disimpan di rekening adalah langkah penting untuk menjaga keuangan tetap aman dan stabil. Berdasarkan saran ahli keuangan, ada beberapa panduan praktis yang bisa membantu Anda mengelola dana tunai dengan bijak.
Artikel ini akan menjelaskan berapa banyak uang cash yang ideal, mengapa penting, dan bagaimana cara menyimpannya dengan tepat.
Uang cash di rekening berfungsi sebagai dana darurat dan kebutuhan sehari-hari. Menurut ahli keuangan, menyimpan sejumlah uang cash membantu Anda:
Dengan memiliki cadangan uang cash, Anda bisa merasa lebih tenang dan siap menghadapi situasi tak terduga.
Ahli keuangan merekomendasikan jumlah uang cash yang berbeda tergantung pada situasi keuangan Anda. Berikut panduan umum:
Sebagai aturan dasar, simpan uang cash setara dengan 3-6 bulan biaya hidup di rekening tabungan yang mudah diakses. Misalnya, jika pengeluaran bulanan Anda Rp5 juta, maka Anda perlu menyimpan Rp15 juta hingga Rp30 juta. Jumlah ini cukup untuk:
Selain dana darurat, simpan juga uang cash untuk kebutuhan sehari-hari, seperti belanja, transportasi, atau tagihan rutin. Biasanya, jumlah ini sekitar 1-2 bulan pengeluaran. Pastikan uang ini ada di rekening yang bisa diakses kapan saja, seperti tabungan biasa atau deposito jangka pendek.
Jika Anda wiraswasta atau memiliki penghasilan tidak tetap, ahli menyarankan untuk menyimpan lebih banyak uang cash, misalnya 6-12 bulan pengeluaran. Sebaliknya, jika Anda memiliki pekerjaan stabil dan asuransi yang baik, 3 bulan mungkin sudah cukup.
Agar uang cash Anda tetap aman dan bermanfaat, ikuti tips berikut:
Menyimpan uang cash di rekening adalah langkah cerdas untuk menjaga stabilitas keuangan. Ahli menyarankan untuk memiliki dana darurat setara 3-6 bulan pengeluaran, ditambah cadangan untuk kebutuhan harian. Dengan perencanaan yang baik, Anda bisa mengelola uang cash secara efektif dan menghindari stres keuangan. Mulailah menabung sekarang dan pastikan uang Anda bekerja untuk Anda!
