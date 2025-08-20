Daftar Bunga Deposito Bank Terbaik di Indonesia 2025, Pilih yang Paling Cuan

Ilustrasi.(Freepik)

Deposito adalah cara aman untuk mengelola uang dengan imbal hasil lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Di tahun 2025, banyak bank di Indonesia menawarkan bunga deposito kompetitif.

Artikel ini akan membantu kamu memilih bank dengan suku bunga deposito terbaik, mulai dari bank besar seperti BRI, BCA, Mandiri, hingga bank digital. Yuk, simak daftarnya!

Mengapa Memilih Deposito?

Deposito adalah simpanan berjangka yang aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp2 miliar per nasabah. Selain itu, bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada tabungan biasa, cocok untuk kamu yang ingin investasi minim risiko. Dengan pilihan tenor fleksibel, mulai dari 1 hingga 24 bulan, deposito bisa disesuaikan dengan kebutuhan finansialmu.

Daftar Suku Bunga Deposito Bank Besar di Indonesia

Berikut adalah daftar bunga deposito terbaru dari bank-bank besar di Indonesia per Agustus 2025. Pastikan kamu cek langsung ke bank terkait karena suku bunga bisa berubah sewaktu-waktu.

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

BRI menawarkan bunga deposito kompetitif dengan setoran awal minimal Rp10 juta (kantor cabang) atau Rp5 juta (internet banking). Berikut rinciannya:

1 bulan: 3,35%

3 bulan: 3,50%

6-36 bulan: 3,00%

Keunggulan: Jaringan luas dan akses mudah via layanan digital.

2. Bank Central Asia (BCA)

BCA memberikan bunga deposito dengan setoran minimal Rp8 juta. Berikut suku bunga terbaru:

1-3 bulan: 2,75%

6 bulan: 2,75%

12 bulan: 2,50%

Keunggulan: Proses mudah dan reputasi terpercaya.

3. Bank Mandiri

Bank Mandiri menawarkan bunga deposito dengan setoran minimal Rp10 juta (offline) atau Rp1 juta (via Livin’ by Mandiri). Berikut rinciannya:

1-3 bulan: 2,25%

6-24 bulan: 2,50%

Keunggulan: Fleksibilitas pembayaran bunga (bulanan atau saat jatuh tempo).

4. Bank Negara Indonesia (BNI)

BNI memiliki bunga deposito dengan setoran awal minimal Rp5 juta. Berikut detailnya:

1 bulan: 2,25%

3 bulan: 2,50%

6 bulan: 2,75%

12-24 bulan: 3,00%

Keunggulan: Setoran awal rendah dan tenor fleksibel.

Bank Digital dengan Bunga Deposito Tinggi

Selain bank besar, bank digital juga menawarkan bunga deposito yang sangat kompetitif untuk menarik nasabah. Berikut beberapa pilihan:

1. Bank Raya

Bunga Deposito: Hingga 5,25% per tahun

Tenor: 1-12 bulan

Setoran Minimal: Rp1 juta

Keunggulan: Proses 100% online dan setoran awal terjangkau.

2. Jenius

Bunga Deposito: Hingga 5,1% per tahun

Tenor: 1-12 bulan

Setoran Minimal: Rp10 juta

Keunggulan: Pembukaan deposito mudah via aplikasi.

3. Bank Amar

Bunga Deposito: Hingga 9% per tahun

Tenor: Tidak disebutkan

Setoran Minimal: Tidak disebutkan

Keunggulan: Bunga tertinggi di pasaran.

Tips Memilih Deposito Terbaik

Bandingkan Suku Bunga: Pilih bank dengan bunga deposito tertinggi sesuai tenor yang kamu inginkan.

Pilih bank dengan tertinggi sesuai tenor yang kamu inginkan. Cek Keamanan: Pastikan bank terdaftar di OJK dan dijamin LPS.

Pastikan bank terdaftar di OJK dan dijamin LPS. Perhatikan Syarat: Cek setoran minimal, penalti pencairan dini, dan biaya lain.

Cek setoran minimal, penalti pencairan dini, dan biaya lain. Manfaatkan Layanan Digital: Bank digital seperti Jenius atau Bank Raya memudahkan pembukaan deposito secara online.

Bank digital seperti Jenius atau Bank Raya memudahkan pembukaan deposito secara online. Pahami Pajak: Bunga deposito kena pajak 20%, jadi hitung imbal hasil bersih.

Kesimpulan

Memilih bunga deposito terbaik di 2025 bisa memaksimalkan keuntunganmu. Bank digital seperti Bank Amar (hingga 9%) dan Bank Raya (5,25%) menawarkan suku bunga tinggi, sementara bank besar seperti BRI (hingga 3,5%) dan BNI cocok untuk yang mencari keamanan dan akses mudah. Pastikan memilih bank yang sesuai dengan kebutuhan finansialmu dan selalu cek informasi terbaru di situs resmi bank. Mulai investasi deposito sekarang untuk masa depan yang lebih stabil!