Daftar Bunga Deposito Bank Terbaik di Indonesia 2025, Pilih yang Paling Cuan

Deposito adalah cara aman untuk mengelola uang dengan imbal hasil lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Di tahun 2025, banyak bank di Indonesia menawarkan bunga deposito kompetitif.
Artikel ini akan membantu kamu memilih bank dengan suku bunga deposito terbaik, mulai dari bank besar seperti BRI, BCA, Mandiri, hingga bank digital. Yuk, simak daftarnya!
Deposito adalah simpanan berjangka yang aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp2 miliar per nasabah. Selain itu, bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada tabungan biasa, cocok untuk kamu yang ingin investasi minim risiko. Dengan pilihan tenor fleksibel, mulai dari 1 hingga 24 bulan, deposito bisa disesuaikan dengan kebutuhan finansialmu.
Berikut adalah daftar bunga deposito terbaru dari bank-bank besar di Indonesia per Agustus 2025. Pastikan kamu cek langsung ke bank terkait karena suku bunga bisa berubah sewaktu-waktu.
BRI menawarkan bunga deposito kompetitif dengan setoran awal minimal Rp10 juta (kantor cabang) atau Rp5 juta (internet banking). Berikut rinciannya:
Keunggulan: Jaringan luas dan akses mudah via layanan digital.
BCA memberikan bunga deposito dengan setoran minimal Rp8 juta. Berikut suku bunga terbaru:
Keunggulan: Proses mudah dan reputasi terpercaya.
Bank Mandiri menawarkan bunga deposito dengan setoran minimal Rp10 juta (offline) atau Rp1 juta (via Livin’ by Mandiri). Berikut rinciannya:
Keunggulan: Fleksibilitas pembayaran bunga (bulanan atau saat jatuh tempo).
BNI memiliki bunga deposito dengan setoran awal minimal Rp5 juta. Berikut detailnya:
Keunggulan: Setoran awal rendah dan tenor fleksibel.
Selain bank besar, bank digital juga menawarkan bunga deposito yang sangat kompetitif untuk menarik nasabah. Berikut beberapa pilihan:
Bunga Deposito: Hingga 5,25% per tahun
Tenor: 1-12 bulan
Setoran Minimal: Rp1 juta
Keunggulan: Proses 100% online dan setoran awal terjangkau.
Bunga Deposito: Hingga 5,1% per tahun
Tenor: 1-12 bulan
Setoran Minimal: Rp10 juta
Keunggulan: Pembukaan deposito mudah via aplikasi.
Bunga Deposito: Hingga 9% per tahun
Tenor: Tidak disebutkan
Setoran Minimal: Tidak disebutkan
Keunggulan: Bunga tertinggi di pasaran.
Memilih bunga deposito terbaik di 2025 bisa memaksimalkan keuntunganmu. Bank digital seperti Bank Amar (hingga 9%) dan Bank Raya (5,25%) menawarkan suku bunga tinggi, sementara bank besar seperti BRI (hingga 3,5%) dan BNI cocok untuk yang mencari keamanan dan akses mudah. Pastikan memilih bank yang sesuai dengan kebutuhan finansialmu dan selalu cek informasi terbaru di situs resmi bank. Mulai investasi deposito sekarang untuk masa depan yang lebih stabil!
Selain memberikan keuntungan dari suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa, deposito juga memiliki risiko yang lebih rendah.
